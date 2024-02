Hybride auto vliegt in brand in Zwaag

Aan de Compagnie in Zwaag is vanmorgen brand uitgebroken in de accu van een hybride auto. De brandweer en een berger hebben het voertuig na het blussen meegenomen in een grote container, waar het voertuig ruim een week in moet blijven. De auto kan als total loss worden beschouwd.

Een bergingsbedrijf is met een grote watercontainer naar de Compagnie in Zwaag gereden, waar de auto in is geladen. Samen met de brandweer is het voertuig naar een bergingsplaats gereden. Hier wordt het water in de container verder aangevuld, en moet het voertuig een ruime week ondergedompeld worden om nieuwe branden in de accu te voorkomen.