Poepsmerende huurder sloeg eerder toe in vakantiehuisjes EuroParcs: "Niet meer welkom"

De horrorhuurder die bij verschillende Egmondse vakantiehuisjes een ravage van poep en rommel achterliet, is ook berucht bij vakantiepark EuroParcs. Daar maakte de man het tijdens zijn verblijf zo bont dat hij een gebiedsverbod kreeg voor alle parken in Nederland.

Ook daar zat alles onder de stront. "De tv, de bank, dekbedden, kussens. Een drama. Hij heeft de huur wel betaald, maar toen ik hem confronteerde met de schade werd hij heel kwaad. Ik was alleen met hem in het huisje en was te bang om hem verder te dwingen te betalen."

Ook een andere Egmondse vrouw die een zomerhuisje verhuurt, deelt anoniem haar verhaal. "Wij hadden een schadepost van 2.000 euro door deze smeerlap. Hij was een paar weken terug bij ons en we konden daarna het hele interieur vervangen."

Bij EuroParcs staat de man zelfs op een 'zwarte lijst', laat een woordvoerder desgevraagd weten. "Deze meneer is met naam en toenaam bij ons bekend en inderdaad niet meer welkom is op onze parken."

Account geblokkeerd

Ook Booking heeft inmiddels gereageerd en zegt maatregelen te treffen. Zijn volgende reservering kan hij daar in elk geval niet meer maken. "We nemen beschuldigingen van wangedrag van gasten uiterst serieus. Het gedrag was niet in overeenstemming met onze gemeenschapsrichtlijnen. Daarom hebben we het account van deze gast geblokkeerd op ons platform."

De politie vraagt met klem aan alle gedupeerden om aangifte te doen. Volgens een woordvoerder is dit nog niet gebeurd. Dat gaat Charlene Glas deze week nog doen, schrijft het NHD.

Het online delen van beelden en persoonlijke gegevens, zoals ook in dit geval is gedaan, raadt de politie af. "De rechter kan door dat namen en shamen kiezen voor strafvermindering. Dan krijgt iemand niet de straf die hij of zij verdient, en dat zou natuurlijk zonde zijn."