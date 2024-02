Amsterdam aA nl Hit op Insta: jongens verstoppen 100 euro en wie er het eerst is heeft een leuke dag

Ergens in Amsterdam 50 of 100 euro verstoppen, een filmpje posten op Instagram en afwachten hoe snel mensen erop afkomen. Dat is hoe de jongens van het Instagram-account Cash Catch te werk gaan. Ze hebben al zo'n 2.000 euro verstopt, en deze marketingstunt gaat rond als een lopend vuurtje, inmiddels hebben ze al 186.000 volgers. "Per video komen er zo'n zestig mensen op af."

Op een regenachtige ochtend verstoppen twee jongens, die anoniem willen blijven, een briefje van honderd op een bankje op het Rokin. Daarna post hij het filmpje op Instagram. "En nu moeten we zelf snel wegwezen. Soms zijn ze hier al met een minuut", zegt hij. Veel tijd scheelt het niet. Na tweeënhalve minuut komt er een jongen op een scooter. "Jaaaaaa, lekker pik. Ik heb hem!", schreeuwt hij uit.

"We komen aan het geld omdat we ondernemen" De twee anonieme geldschieters

Om de dag verstoppen ze een briefje van vijftig of honderd euro ergens in de stad. Daarna filmen ze hoe snel mensen het briefje vinden, maar ook de mensen die te laat zijn. "Meestal blijven we een half uurtje. Dan zien we vaak rond de vijftig mensen die tevergeefs langskomen." Of daar voor hen de lol zit? "Nee, we willen mensen een mooie dag bezorgen. En de mensen die te laat zijn, kunnen er ook wel vaak om lachen", vertellen de jongens. Tekst gaat door onder de foto

Foto: NH Media

De vraag is natuurlijk: hoe kunnen twee twintigers het zich veroorloven om duizenden euro's aan cash te verstoppen op straat? Volgens de jongens is dat vrij eenvoudig. Ze zijn beide ondernemer en kunnen het geld naar eigen zeggen makkelijk missen. Daarnaast proberen ze ook meer samen te werken met bedrijven op hun Instagram-account, dat inmiddels dus al 186.000 volgers (maandag waren dat er nog 160.000) heeft. Op het account staat ook een link en als je daar op klikt, zie je wat voor bedrijf ze runnen. Tekst gaat door onder de foto

Foto: NH Media

Voor de gelukkige vinder van vandaag, was het niet de eerste poging. "Ik volg het al een tijde, maar ben steeds te laat. Een paar dagen geleden in Zuidoost liep ik het net nog mis. Maar dit is ook niet de laatste, ik blijf ze halen hoor", vertelt hij.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies