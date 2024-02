De Peiling: motorrijden is geweldig!

Steeds meer jonge mensen kopen een motor, blijkt uit cijfers van Bovag en de RAI Vereniging die vandaag worden gepubliceerd. Vorig jaar kochten ruim 20.000 jonge weggebruikers een motor, liefst 45 procent meer dan in 2014. Motorrijden staat voor veel weggebruikers voor vrijheid en is het misschien wel de oplossing voor het fileprobleem? Zou jij de auto willen inruilen voor een motor?

Jongeren vinden motorrijden een goed alternatief voor de auto vanwege de parkeerkosten, en genieten van het gevoel van vrijheid. Er zitten natuurlijk ook veel voordelen aan want als er meer mensen op de motor stappen, dan is dat misschien wel dé oplossing van de dagelijkse files? Heb jij ooit motor gereden, en wat is daar mooi aan? Of heb jij veel last van langs scheurende motoren en is het te gevaarlijk?

Deel je mening en je verhaal en luister of reageer op NH Radio tussen 16.20 en 17. 00 uur in Vandaag de Dag met Patricia Nagelkerke.