Van Cheryl uit IJmuiden ontbreekt 37 jaar na haar verdwijning nog ieder spoor

Al 37 jaar weet Nellie Morriën (70) niet waar haar dochter Cheryl is. In augustus 1986 verdween het toen 7-jarige IJmuidense meisje spoorloos. Volgens justitie vermoord door een inmiddels overleden kindermoordenaar. Een conclusie waar de familie grote twijfels bij heeft. Deze week brengt de Peter R. de Vries Foundation de coldcase opnieuw onder de aandacht.

Volgens partner Frank Wilmering (71) denkt Nellie Morriën (70) nog elke dag aan haar dochter. “Overal in huis staan foto’s van een lief en schattig 7-jarig meisje.”

Wilmering voert namens de familie Morriën deze week het woord. De familie vindt het goed dat de vermissingszaak opnieuw in de media komt en hoopt na 37 jaar eindelijk op antwoorden. Tegelijkertijd rakelt het ook een hoop verdriet op. Na tientallen jaren van onzekerheid zijn er nog altijd veel onbeantwoorde vragen. Een nachtmerrie die maar voortduurt: tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk waar Cheryl is, en wat er mogelijk met haar gebeurd is.

Nooit meer thuis gekomen

Die nachtmerrie begint 37 jaar geleden in IJmuiden. Het gezin woont op de achtste etage in een flat aan de Schiplaan. Vader Hans, moeder Nellie en hun kinderen Rachel en Cheryl komen in augustus van dat jaar terug van een vakantie in Italië. Een dag later, op 5 augustus, vertrekt Cheryl van huis om te spelen met een vriendinnetje in de buurt.

Tegen etenstijd raken de ouders van Cheryl ongerust. Hun dochter is nog steeds niet thuis en dat is niks voor het doorgaans zo verstandige meisje. Diezelfde avond blijkt dat ze nooit bij haar vriendinnetje is aangekomen en wordt Cheryl officieel bij de politie als vermist opgegeven.

Jaren vol onzekerheid volgen. In 2002 sluit de politie het onderzoek naar de vermiste Cheryl af. De politie concludeert dat kindermoordenaar Michel Stockx het toen 7-jarige meisje om het leven moet hebben gebracht. Stockx, eerder veroordeeld voor drie kindermoorden, was op de dag van Cheryls vermissing op proefverlof uit de tbs-kliniek en heeft later twee bekentenissen afgelegd. Een lezing waar de familie Morriën grote vraagtekens bij heeft.