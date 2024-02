Vijfhuizenaren kijken machteloos toe bij loodsbrand: "Ineens ben je alles kwijt"

Het was flink schrikken gisteren voor de gebruikers van bedrijventerrein De Liede in Vijfhuizen. Een loods bij een van de vele autobedrijven op het terrein ging in vlammen op . Medewerkers van de omliggende bedrijven konden door de massale aanwezigheid van de brandweer urenlang niet van hun terrein af.

Dat had alles te maken met de kilometers aan brandslangen die vanaf de naastgelegen Ringvaart naar het autobedrijf aan de achterkant van het bedrijventerrein waren gelegd. Brandweer uit de wijde omtrek was op de grote brand afgekomen. Zo was er ook een bluswagen vanaf Schiphol aan komen rijden.

Zijn collega zit er minder mee, hij is net klaar met zijn werkdag: "Ik gooi m'n scooter zo wel even over die slang heen, dan zijn we zo thuis." Van de brand zelf was hij niet echt onder de indruk: "Het is een paar straten verderop, dus erg bang voor het vuur waren we niet. En de rook waaide gelukkig van ons af, anders had ik al wel gemaakt dat ik weg kwam."

Eenmaal dichter bij de brand neemt ook de ernst onder de omstanders toe. De schade aan de loods van het auto-onderdelenbedrijf is enorm, het pand is niet meer te redden. De buurman van het bedrijf kijkt van achter een brandweerwagen toe: "Je wordt er wel een beetje stil van, dit gun je niemand. Ineens ben je alles kwijt. En maar hopen dat het met de gewonden meevalt."

Nachtmerriescenario

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland bevestigde gisteren al dat er drie mensen bij de brand gewond waren geraakt. Zij hadden alle drie last van ademhalingsproblemen. Een van hen moest in het ziekenhuis worden nagekeken, de andere twee deden het af met een bezoek aan de huisarts.

Een bekende van de eigenaar van het bedrijf bevestigt op locatie dat de drie rook hadden ingeademd. Tussen de telefoontjes met familie, vrienden en de verzekering door staart hij verweesd naar de smeulende resten van zijn werkplek. "Dit is echt een nachtmerriescenario", wil hij nog snel kwijt voordat hij de brandweer het terrein mee op neemt.

De overbuurman van de afgebrande loods, een garagehouder, haalt zijn schouders erover op: "Het is natuurlijk te triest voor woorden, maar gelukkig zijn er alleen maar spullen kapot. Dat regelt de verzekering allemaal vast wel. Maar dat is voor ons makkelijk praten, wij zijn alleen maar wat klandizie misgelopen."