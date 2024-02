Veel regen op komst, maar aan het eind van de vakantie breekt de zon door

Degene die had gehoopt op een lenteachtige voorjaarsvakantie valt van de regen in de drup. Hoewel het vandaag aardig droog blijft, gaat het de rest van de week flink regenen. Tot het weekend: dan breekt de zon door.

Volgens NH-weerman Jan Visser blijft het vanochtend in de provincie veelal bewolkt, maar wel droog. "Ook de zon laat zich zo nu en dan zien, toch wordt de bewolking in de loop van de middag dikker. Later vandaag kan er een beetje regen vallen, maar niet veel." De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 11 graden.

Het wisselvallige weer van vandaag, blijft ook de aankomende dagen aan. Zo valt er vanavond en vannacht af en toe wat regen, en is het morgenochtend weer droog en bewolkt. "Maar morgenmiddag gaat het opnieuw langdurig regenen", zegt Visser. De temperatuur blijft steken op 11 graden met een windkracht 6 vanuit het zuidwesten.

Beter weekend

Donderdag wordt het niet veel beter met opnieuw een natte dag. Visser voorspelt veel regen met een harde wind aan de kust. "De temperatuur loopt op naar zo'n 13 graden, heel zacht dus."

Vanaf vrijdag wordt het langzamerhand iets beter weer. "Er vallen minder buien en zeker in het weekend wordt het wat droger." Op vrijdag en in het weekend komt de zon ook af en toe door. De temperatuur gaat wel iets naar beneden. Het wordt zo'n 9 tot 10 graden.