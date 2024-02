Heb je vorig jaar een huis gekocht? Dan heb je geluk

Huisje kopen? Dan had je dat vorig jaar moeten doen. Toen lag de gemiddelde verkoopprijs landelijk namelijk 12 duizend euro lager dan in 2022. Ook in Noord-Holland daalde de huizenprijs op veel plekken, terwijl het woningtekort amper afnam. Zo zit dat.

Bloemendaalse villa - Foto: Wikimedia Commons

Het lijkt zo rooskleurig: in twaalf gemeenten daalde de huizenprijs het afgelopen jaar met zo'n tien procent. In Amsterdam daalde de gemiddelde koopprijs zelfs met een halve ton. Zijn we dan eindelijk af van de ratrace onder de koopwoningen? Korte duur Nee, aldus KRK-makelaar Robert de Joode. Volgens hem was deze daling namelijk maar van korte duur. Met een flinke stijging van de hypotheekrente konden mensen begin vorig jaar minder lenen en dus minder bieden. Daardoor kelderden de huizenprijzen tijdelijk. Dit bevestigt ook Lianne Hans, onderzoeker woningmarkt bij het Kadaster. Dat de prijzen vorig jaar iets daalden was volgens haar dan ook niet vreemd en zelfs naar verwachting. "Veel banken in Nederland hadden zelfs een grotere daling verwacht."

"Op basis van trends uit het verleden, verwachten wij niet nog een daling van de huizenprijzen" Lianne Hans, onderzoeker woningmarkt bij het Kadaster

Echter was het niet mogelijk om de daling voort te zetten, omdat er geen nieuwe huizen bij zijn gebouwd en mensen toch weer gaan overbieden. "Het ging even goed met de huizenprijzen, maar dat is nu alweer verleden tijd", zegt De Joode. Vertekend beeld Daarnaast is het beeld dat het CBS nu schetst van het afgelopen jaar vertekend, aangezien ze twee maanden achterlopen bij het publiceren van hun cijfers. In december 2023 begon er opnieuw een stijging, waarvan De Joode gelooft dat deze niet zomaar zal afnemen. Het voorspellen van de pieken en dalen van de woningmarkt blijft lastig, maar Hans verwacht dat de prijzen de komende jaren zullen stabiliseren. "Op basis van trends uit het verleden, verwachten wij niet nog een daling van de huizenprijzen", zegt Hans voorzichtig.

Toch een huis kopen? Sta je op het punt om een huis te kopen in Noord-Holland? Houd er dan rekening mee dat acht van de tien duurste gemeentes in deze provincie liggen. Met Bloemendaal, Laren en Blaricum in de top drie met een gemiddelde huizenprijs van boven een miljoen euro. Den Helder is de goedkoopste gemeente van de provincie, daar ligt de gemiddelde koopprijs op 263.000 euro. Wanneer kan je dan het beste een huis kopen? "Vorig jaar waren de omstandigheden gunstig, maar zolang de nieuwbouw achterblijft zullen de prijzen niet snel weer dalen", aldus De Joode. Volgens Hans is er maar één geschikt moment om een huis te kopen: "Wanneer je het kan betalen en wanneer je het wil hebben."