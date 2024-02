Anja (63) op een haar na gemist door auto die haar woning ramt

Ze is er nog van ondersteboven: Anja (63) uit Zwanenburg zit zaterdagavond rond elf uur met haar hond naast zich op de bank televisie te kijken als een auto zich door haar voorgevel boort. "M'n bank staat tegen het raam, maar in een reflex sprong ik op", vertelt ze aan NH.

Anja komt met schrik vrij als auto haar woning ramt - Foto: NH Media

De auto wilde vanaf de Midswaard de Banne inslaan, maar belandde met flinke vaart tegen de voorgevel van Anja's hoekwoning aan de Midswaard. "Ik hoorde nog geslip", herinnert ze zich het moment vlak voor de botsing. Een seconde later ramt de auto de gevel, springen Anja en haar hond instinctief van de bank en vliegt het glas hen om de oren. "Hij is precies tussen twee bomen in de tuin door gereden." Ravage in huiskamer Een geluk bij een ongeluk: fysiek mankeren Anja en haar hond Britt niets. "Maar ik heb er nog steeds hoofdpijn van", vertelt ze over de nasleep van de klap. Hoewel de Mercedes niet in de woning terechtkomt, is haar huiskamer een ravage. Een deel van de gevel is verdwenen, het raam is aan diggelen, en een deel van haar meubilair is door de klap verschoven. "M'n bank en kast stonden een halve meter naar voren."

"Zelfs mensen uit andere straten kwamen helpen" Bewoonster Anja

Na de klap blijft het even stil. "Ze hadden natuurlijk die airbags in hun gezicht gekregen." Maar nog voordat Anja zich om de inzittenden van de auto kan bekommeren, ziet ze iemand uit de gecrashte auto stappen. "Maar die stapte ook snel weer in." Vervolgens zet de bestuurder de zwaargehavende auto in z'n achteruit, verlaat de tuin en slaat tot Anja's verbazing op de vlucht.

Anja's hond Britt - Foto: Eigen foto

Politie, ambulance en brandweer zijn snel ter plaatse. "En er was ook heel snel een man van Ymere", vertelt Anja over de hulp die haar woningbouwvereniging bood. "Het was druk, maar die man zei: 'ik ga pas weg als iedereen hier weg is'." Ook buurtbewoners staan binnen no-time met bezems op de stoep om Anja en haar partner - die ten tijde van de botsing een verdieping hoger was - een handje te helpen. "Zelfs mensen uit andere straten kwamen helpen", zegt de Zwanenburgse terwijl de emoties de overhand nemen. Blokje om Terwijl de brokstukken bij elkaar worden geveegd, gaat Anja een blokje om met haar hond. "Ze durfde niet meer thuis te zijn", vertelt ze. Tot haar verbazing ziet ze op de Nauerna - hemelsbreed een paar honderd meter van haar huis - de zwaar beschadigde Mercedes staan. "Ik heb er nog foto's van gemaakt."

Mercedes die woning ramde, strandde aan de Nauerna in Zwanenburg - Foto: Inter Visual Studio

De automobilist is dan al aangehouden voor het verlaten van de plaats van een ongeval, bevestigt een politiewoordvoerder aan NH. Het gaat om een 39-jarige man uit Amsterdam, die rond 23.45 uur op de Osdorperweg wordt aangehouden. De bestuurder is dus niet alleen bij de woning weggereden, maar heeft later ook zijn auto achtergelaten. Na een blaastest en bloedproef wordt de verdenking uitgebreid met rijden onder invloed. Van drugsgebruik was geen sprake. Bloemetje "Hij stond gisteren met een bloemetje voor de deur om zijn excuses aan te bieden", vertelt Anja. Ze heeft zijn excuses geaccepteerd, maar vindt het wel vreemd dat hij zich nooit heeft bekommerd om eventuele slachtoffers. "Misschien waren we wel gewond." Instortingsgevaar is er niet, maar het gapende gat in de voorgevel is tijdelijk gedicht met platen. Anja hoopt dat de corporatie de schade snel herstelt. "Het is verschrikkelijk koud, en er komt geen daglicht binnen."