Parkeergarage Marnix onder Singelgracht vanaf 27 februari open

Vanaf dinsdag 27 februari kunnen bezoekers hun auto in de ondergrondse Singelgrachtgarage - Marnix parkeren. De bouw heeft in totaal bijna 3,5 jaar geduurd. De gemeente laat weten dat het parkeren voorlopig alleen mogelijk is op verdieping -2.

De opening van de garage onder de Singelgracht en op de grens van Centrum en West stond voor begin dit jaar op de planning, maar er was nog geen definitieve datum.

De gemeente ontvangt uit de Frederik Hendrikbuurt, Nassaukade en de Jordaan steeds meer signalen van verkeersoverlast door auto's die zoeken naar een parkeerplaats. Daarom wordt de -2 verdieping van de Marnixgarage alvast geopend voor vergunninghouders en bezoekers. In totaal kunnen hier 400 auto's parkeren. In de hele garage kunnen 800 auto's terecht.

Bezoekers met een parkeervergunning uit delen van de Frederik Hendrikbuurt en de Jordaan kunnen hun voertuig zonder meerkosten in Marnix neerzetten. Andere bezoekers betalen 0,65 euro per 6 minuten, met een maximum van 65,00 euro per dag. De garage kent 80 elektrische laadplekken, 8 parkeerplaatsen voor gehandicapten, is rolstoeltoegankelijk en is 24/7 geopend.

Schilderingen

Dat de garage volgende week dinsdag opent, betekent niet dat alle werkzaamheden voorbij zijn. Zo laat de gemeente weten dat er in en rond de garage gewerkt zal worden. "Het kan dus zijn dat nog niet alles werkt zoals u zou willen. De -1 verdieping blijft voorlopig gesloten. Zo kan de aannemer aan de laatste restpunten werken", aldus de gemeente.

De garage kent vijf entrees voor voetgangers. Ook zijn er twee glazen entreehuisjes, eentje op de Marnixkade en op de Nassaukade. Op de wanden in de voetgangersentrees zijn in totaal 16 muurschilderingen gemaakt, schilderingen van kunstenaar Dewy Elsinga.

"Ze verbeeldt in deze kleurrijke werken wat volgens bewoners de buurten rondom de parkeergarage Marnix bijzonder maakt. Hun verhalen, tekeningen en andere input zijn gebundeld in 5 thema's: flora en fauna, sport en spel, kunstwerken in de buurt, lokale ondernemers en opvallende plekken", schrijft de gemeente.

Herinrichting

Het water op het dak van de Marnix is tijdens de bouw weggeweest, maar keerde in oktober vorig jaar weer terug. De gemeente is begonnen met het maken van ligplaatsen voor de boten in dit gebied. De komende tijd zullen de ligplaatsen worden ingericht en zullen de nutsvoorzieningen worden aangelegd. Daarna keren de boten terug.

Afgelopen januari vond er een herinrichting van de straat op het Frederik Hendrikplantsoen in West plaats. Het stukje werd vanaf toen alleen nog maar voor gebruikers van de Singelgrachtgarage gebruikt. Vanaf de Nassaukade rechts afslaan naar het Frederik Hendrikplantsoen mocht toen niet meer. Dat ging bij meerdere toen nog onwetende automobilisten vaak verkeerd.