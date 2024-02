Familie Irene Schouten vinden carrièrestop jammer: "Hoopten dat ze zich zou bedenken"

Begripvol, maar ook weemoedig zijn de reacties uit de omgeving van Irene Schouten om te stoppen met schaatsen. Na vijftien jaar vindt ze het tijd voor een leven na topsport. Al vinden ze dat bij haar familie ook wel jammer: "We hoopten nog dat ze zich zou bedenken", aldus broer Simon.

Irene Schouten met vier olympische medailles - Foto: Orange Pictures

De meeste succesvolle Olympiër uit de Nederlandse geschiedenis op één Olympische Spelen won bij het marathonschaatsen en het langebaanschaatsen zo'n beetje alles wat er te winnen was. Afgelopen weekend nog won ze drie keer goud en één keer zilver op de WK afstanden. "De afgelopen tijd heb ik goed nagedacht en besloten dat dit mijn laatste seizoen zou worden", aldus Irene in haar verklaring. Oudere broer Simon, zelf ook jarenlang topschaatser, heeft het er met zijn zus vaker over gehad in het afgelopen jaar. "Als familie hebben we er ook veel plezier van, maar haar besluit stond vast om te stoppen." 'Nadenken over wat ze nu wil doen' Maar hoewel de familie dus nog hoopte dat ze toch zou doorgaan, begrijpt Simon wel dat het na vijftien jaar welletjes is geweest. "Je bent er dag in, dag uit mee bezig. Ik heb er wel respect voor dat ze stopt op haar hoogtepunt. Wel heb ik gevraagd wat ze nu wil gaan doen, want topsport geeft ook ritme in het leven." Toch is hij niet bang dat Irene in een zwart gat valt. "Nee, dat gebeurt niet. En anders kan ze altijd in het familiebedrijf (een tulpenkwekerij, red.) terecht. We hebben genoeg werk voor haar", vertelt hij lachend. "Ze is nu nog druk met haar nieuwe huis, maar dat is straks ook klaar. Dus daarna moet ze ook vastigheid zoeken, iets met een vast ritme", zo luidt zijn broederlijk advies.

Irene Schouten Nederlands kampioen marathonschaatsen - Foto: Orange Pictures

Juf Bianca Termeulen van basisschool St. Werenfridus in Wervershoof, gaf de Andijkse schaatsster les toen zij in groep 7 zat. Een lief en sociaal meisje, zo vertelde de juf eerder al. "Toen wist ze al: 'Ik ga goud halen op de Olympische Spelen'." Vanaf haar vakantieadres laat ze weten verrast te zijn door besluit. "We kwamen net terug in ons vakantiehuis toen het nieuws kwam. We riepen allemaal heel hard: 'ooooooooooh!'. Ik vind het fantastisch wat ze heeft bereikt. Wat hebben we van haar prestaties mogen genieten, schaatsen kijken kreeg iets extra’s. Ze heeft alles bereikt wat ze wilde bereiken. Nu mag ze genieten van een nieuwe fase in haar leven. Ik ben heel trots op haar!" 'Neemt alleen genoegen met de winst' Ook voor fan Jos Kieftenburg uit Wervershoof kwam het nieuws over het stoppen als een verrassing. “Maar ik begrijp het wel. Ze is al van jongs af aan met het schaatsen bezig. Dag en nacht. En ze wil alleen de beste zijn, neemt alleen maar genoegen met de winst.” Kieftenburg trad in het verleden vaak op als chauffeur van Irene. Kleindochter Lise hield twee jaar geleden met succes een spreekbeurt over het West-Friese schaatsfenomeen. "Ik kreeg een 10+!" Opa Jos herkent zich in het verhaal van de schaatsster uit Hoogkarspel. "Zelf ben ik zeventien jaar lang wielrenner geweest. Bij mij was de koek op een gegeven moment ook op. Na zoveel jaren opofferingen te hebben gebracht, houdt het een keer op." Wellicht waren de succesvolle WK afstanden in Calgary al haar laatste toernooi. "Als dit het was, dan was het een mooie afsluiter." Tekst gaat verder onder de foto.

Een jonge Irene Schouten in actie - Foto: Aangeleverd

Thea Bervoets schrikt als ze het nieuws hoort. "Stopt ze?!" Vanaf 2006 was de Abbekerkse twee jaar lang de trainer van Schouten, in de C-selectie. "Ze maakte deel uit van een unieke generatie. Ik denk dat de selectie bestond uit tien schaatsers die zich allemaal plaatsten voor het NK. Dat heb ik nooit meer meegemaakt", vertelde ze twee jaar geleden. Afgelopen weekend zag ze haar pupil nog drie keer wereldkampioen worden. "Altijd als ik haar zie, denk ik nog aan de tijd dat ze bij mij in de groep zat. Die herinneringen blijf je houden. Gelukkig maar." Bekijk hieronder ook hoe in 2022 Irene Schouten werd gehuldigd in Wervershoof nadat ze op de Olympische Spelen in Peking 3x goud en 1x brons won:

Compilatie huldiging Irene Schouten in Wervershoof - NH Nieuws