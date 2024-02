Foto's van ongedocumenteerden op leeftijd: “Belangrijk dat deze mensen gezien worden”

In de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk is momenteel de foto-expositie ‘Ongedocumenteerd en op leeftijd’ te zien. Hiervoor volgde fotograaf Mona van den Berg drieëntwintig mensen die al decennia lang in Nederland wonen, maar om diverse redenen nooit verblijfspapieren hebben gekregen

“Het zijn mensen die hier dertig jaar geleden naartoe kwamen om een beter leven te krijgen, die hier de rotbaantjes hebben ingevuld om de familie in het thuisland te onderhouden. En nu zijn ze oud, ziek en dakloos. Ze hebben geen inkomen en geen rechten. Ze zijn geheel afhankelijk van de goodwill van instanties, die er gelukkig wel zijn”, vertelt Mona over het belang van haar serie.

Mona van den Berg strijdt tegen onrecht. Dat deed ze eerder als maatschappelijk werker en asieladvocaat en doet dat nu als fotograaf. “De camera is mijn wapen om onrecht zichtbaar te maken. Maar het zijn de ontmoetingen met de mensen waar het mij om te doen is. Ik wil ze graag een luisterend oor bieden. Dan voelen ze zich even gezien, want het is echt heel belangrijk dat deze groep mensen gezien wordt”, vertelt Mona bij haar foto’s.

Een organisatie die zich voor deze groep mensen inzet is de Amsterdamse Regenboog Groep. Zij zijn dan ook mede-organisator van de expositie. “Deze mensen hebben langdurige zorg nodig. Dat willen we natuurlijk niet horen, want dat kost geld. Maar het zijn wel mensen die hier vaak dertig jaar - vaak illegaal en veelal in de schoonmaakbusiness - hebben gewerkt. Deze mensen verdienen een oude dag waarin zij verzorgd worden, in plaats van dat zij ons verzorgen”, legt projectleider ongedocumenteerden Frederiek de Vlaming van Regenboog Groep uit.

Fotoboek

Naast de expositie is er ook een fotoboek van de serie uitgegeven. Voor de Regenboog Groep is dat een belangrijk hulpmiddel om beleidsmakers te laten zien dat er iets moet gebeuren. “Dit boek helpt om mensen te laten begrijpen waar we het over hebben en welke problemen er zijn. Wij geven het aan mensen die de verantwoordelijkheid hebben om hier iets aan te doen, zoals de wethouder en de leden van de gemeenteraad”, vertelt De Vlaming.

De tentoonstelling is op donderdag en vrijdag gratis te bezoeken in de Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein in Amsterdam en duurt tot 22 maart.