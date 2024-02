Haarlemse jongeren leven steeds vaker onder armoedegrens: podia maken het bespreekbaar

In sommige Haarlemse wijken groeit één op de drie jongeren op in armoede. Dat wordt nog weleens over het hoofd gezien in de meer welvarende gedeelten van de provinciehoofdstad. Op de culturele podia van Haarlem komt nu steeds meer aandacht voor de verhalen uit de randen van de stad.

Publiek na afloop van een voorstelling - Foto: Schuur Haarlem

Komende dagen presenteert de Schuur in Haarlem twee voorstellingen over armoede: En ze leefden nog lang en gelukkig (21 februari) en Arm met een dure smaak (28 en 29 februari). Daarmee bereiken verhalen van kwetsbare mensen een nieuw publiek. Maar ook personen die al bekend zijn met dit onderwerp leren van de voorstellingen. Zorgmedewerkers van Buurtgezinnen zitten aanstaande woensdag in de zaal bij En ze leefden nog lang en gelukkig. “Een voorstelling over armoede en inkomensongelijkheid”, vertelt Sunniva Matla van de Schuur. “Het bijzondere is dat het stuk wordt gemaakt door kinderen, maar is gericht is op volwassenen. Het is voor ons dan logisch om de mensen uit te nodigen die voor hun werk met dit thema te maken hebben.” Maatschappelijke kwesties van deze tijd Dat er in één week tijd twee voorstellingen over armoede te zien zijn, is geen toeval. Matla: “Mijn indruk is dat de nieuwe generatie theatermakers zéér geëngageerd is. Ze zijn politiek bewust en houden zich echt bezig met de maatschappelijke kwesties van deze tijd. Onze programmeurs selecteren natuurlijk uit een groter aanbod. Wij vinden het belangrijk om dit soort verhalen in Haarlem te laten horen.” Tekst loopt door onder de foto

Scenè uit de voorstelling 'En ze leefden nog lang en gelukkig' - Foto: Sofie Knijff

En zo staat volgende week woensdag en donderdag theatermaker Gavin-Viano met zijn voorstelling Arm met een dure smaak in de Schuur. “Mijn neefje van 15 was mijn inspiratie”, vertelt hij tussen de repetities door. “Ik schrok ervan waar jongeren op de middelbare school mee moeten dealen. Er is veel maatschappelijke onzekerheid, maar ondertussen is er ook de druk om mee te doen met de nieuwste hypes en mode. Dan maak je soms verkeerde keuzes.” Groeiende armoede Die spanning is ook in Haarlem te voelen. In de ene wijk meer dan de andere. “De laatste officiële cijfers komen uit 2018”, vertelt Joris Obdam van de Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede. “Toen bleek dat één op de tien Haarlemse jongeren opgroeit in armoede. In twee wijken was dat één op drie. Het is aannemelijk dat dit door de inflatie is gestegen. De gemeente werkt aan een nieuw overzicht.” De groeiende ongelijkheid komt niet alleen terug in het werk van jonge regisseurs, maar is ook een thema binnen de Schuur. “We zijn een gesubsidieerde instelling”, legt Matla uit. “Voor ons is het belangrijk dat we er voor iedereen in Haarlem zijn. Daarvoor werken we samen met 20 tot 30 maatschappelijke organisaties. Tekst loopt door onder de foto

Bij de voorstelling die is gemaakt door kinderen zitten ook maatschappelijk werkers in de zaal - Foto: Sofie Knijff