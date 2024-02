Gulle gevers en veel animo: de SRV-wagen heeft toekomst in West-Friesland

De pilot was al succesvol, de animo groot, maar nu is er ook voldoende geld binnengehaald om de SRV-wagen van Westfries Vers op de Weg door West-Friesland te laten rijden. Tot grote blijdschap van één van de initiatiefnemers, Matthijs Post. "Het is een positief verhaal in een moeilijke tijd. Dat spreekt mensen aan."

Daarvan moest 80 procent worden behaald, dan pas is het geld voor de initiatiefnemers. Anders zouden de giften weer retour gaan naar de gulle gevers. En die barrière werd afgelopen weekend geslecht, slechts enkele dagen voordat de actie gisteren sloot. "Het is gelukt!", jubelt Matthijs. "Het was wel even spannend, we moesten er flink aan trekken. Veel bellen, lijntjes uitgooien naar bedrijven. Die kunnen voor een bedrag met hun logo op onze website of met een sticker op de wagen. Dat is wel een aantal keren gebeurd."

Maar een SRV-wagen kost geld. Niet alleen in aanschaf, maar ook daarna. "De wagen heeft ook onderhoud nodig. De accu moet nu bijvoorbeeld worden vervangen. We hebben ook nog een megafoon en een weegschaal nodig, maar ook promotie- en verpakkingsmateriaal." Om het idee te laten slagen werd een crowdfundingsactie opgezet, waarbij werd ingezet op het binnenhalen van 15.000 euro.

Daarnaast werd de actie ondersteund door veel particulieren. "Totaal onbekende mensen stortten 100 of 200 euro, omdat ze het zo'n goed idee vinden. Dat vind ik wel hartverwarmend. Hoe dat komt? Ik denk omdat de SRV-wagen uit het straatbeeld was verdwenen en dat mensen verlangen naar het vertrouwde praatje, dat ze vroeger bij de bakker hadden. Naast dat veel mensen van streekproducten houden. Het is een positief verhaal, in een toch wat moeilijke tijd."

'Geïnspireerd door ons verhaal'

De afgelopen weken reed de wagen op zaterdagen al door enkele West-Friese dorpen. En er is een markt voor, zo blijkt. "We zagen in De Weere dat er zelfs een rij voor de wagen stond. Dat hadden we nooit verwacht." Ook werd Post onlangs gebeld door iemand uit Zuid-Holland die hetzelfde idee heeft. "Blijkbaar werd hij geïnspireerd door ons verhaal. Waanzinnig."

Nu is het tijd voor de volgende stap, als het aan Post ligt. "We zouden best vaker en op andere plekken willen gaan rijden, maar daarbij zijn we wel afhankelijk van vrijwilligers. We hebben nu een poule van 12 vrijwilligers en daarmee kunnen we de zaterdagen rijden. Maar als we meer willen, hebben we ook meer mensen nodig. Dus als er mensen zijn die enthousiast zijn, dan kunnen ze zich bij ons melden."