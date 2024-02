Metershoge vlammen bij brand autosloperij in Vijfhuizen, rook trekt over A9

Op een industrieterrein aan de Achterasweg in Vijfhuizen woedt op dit moment een grote brand. De directe omgeving is vanwege rookoverlast afgezet. Ook verkeer op snelweg A9 kan last hebben van de rook. De brandweer heeft een NL alert verzonden.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio die ter plaatse is, gaat het vermoedelijk om een autosloperij. "Daar zitten er meerdere van op dit terrein", vertelt hij aan NH. Op foto's van de brand is te zien dat de vlammen uit het dak slaan en de rookwolk gigantisch is.

De brand is voorlopig dan ook nog niet uit, vermoedt de woordvoerder. "Of er kans is dat de brand overslaat kan ik nog niet zeggen." De brandweer vraagt omstanders om uit de buurt te blijven, zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Ventilatie

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten die ter hoogte van hectometerpaal 42.0 over de A9 rijden om de ventilatie in hun auto op recirculatie te zetten. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Tekst gaat verder onder bericht op X