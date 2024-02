Laatste 'pukkel' Zandvoortse Badhuisplein tegen de grond

Het Badhuisplein in Zandvoort zal er over een maand nog wat leger uitzien. Na het neerhalen van het appartementencomplex vorig jaar, wordt morgen een begin gemaakt met de sloop van de laatste 'pukkel.' Die bood onderdak aan onder meer ijssalon Di Vediamo, het Thaise afhaalrestaurant Khao Thai en de personal trainingsstudio You Are One.

De sloopwerkzaamheden starten morgen met het saneren van asbest. In de loop van volgende week komt de sloopkogel er aan te pas. Dat het gebouw tegen de grond zou gaan, was voor de ondernemers geen verrassing. De renovatieplannen van het Badhuisplein zijn al enkele jaren bekend. In de loop van vorig jaar is Khao Thai als laatste vertrokken.

Het is de bedoeling dat er appartementen voor in de plaats komen. Wanneer de bouw begint, is nog niet bekend.