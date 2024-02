Noord-Holland aA nl Hans maakt met zijn 3D-printer van oude melkpakken winkelinterieurs

"Toen wij 10 jaar geleden begonnen met 3D-printen was circulariteit geen topic, toen ging het over printen. Nu gaat het over de duurzame mogelijkheden die wij bieden." Hans Vermeulen ziet na jaren experimenteren, hoe je met lege melkpakken nieuwe interieurs kunt maken. Het lukt steeds vaker om afval te gebruiken in 3D-printers.

van melkpak tot winkelinterieur - Foto: NH Media

Er worden jaarlijks miljoenen melk- en drankpakken verkocht in Nederland, zo'n 60 procent daarvan wordt ingezameld met PMD-afval. Maar wat gebeurt er daarna mee? Het overgrote deel van het pak bestaat uit karton en daar wordt wc-papier van gemaakt. Een kwart van het drankkarton bestaat uit kunststof en aluminium en die onderdelen gebruikt Hans Vermeulen om er bijzondere wandpanelen van te printen. Sportschoenen, dure auto's en juwelen, al deze producten worden in winkels en showrooms gepresenteerd die gemaakt zijn van onder andere oude melkpakken. Op de computer worden de meest exotische ontwerpen gemaakt, die door een flinke 3D-printer geduldig uitgeprint worden tot panelen. Hiermee worden bijzondere wanden gemaakt en dat is precies wat de klanten van Hans Vermeulen willen. Tekst gaat door onder de foto

3D-printer maakt winkelonderdeel - Foto: NH Media

Maar bijzonder en opvallend is in onze snelle maatschappij een betrekkelijk begrip. Voor je het weet loop je als ondernemer hopeloos achter en moet het interieur vervangen worden door nieuw en nog hipper. Dat wordt met de nieuwe techniek een stuk duurzamer. Want afgedankte wandpanelen verdwijnen in de shredder die er weer 'korrels' van maakt. Die korrels kunnen weer in de printer, die er weer iets nieuws van maakt. "Wij kunnen dat op dit moment al tien keer herhalen", aldus Hans. En daarmee worden heel veel grondstoffen bespaard. Omdat de klanten van het Amsterdamse bedrijf wereldwijd opereren, kunnen de wandpanelen overal met een geschikte 3D-printer gemaakt worden. Nu nog voornamelijk in Amsterdam, maar: "Wij vinden het heel erg mooi dat je overal ter wereld 'lokaal' kunt produceren". Tekst gaat door onder de foto

Akoestische gordijnen uit de printer - Foto: NH Media

Naast de lege melkpakken wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten afval. Binnenkort kunnen de panelen ook geprint worden met houtafval. Het zaagsel kan gemengd met een hars prima gebruikt worden in een 3D-printer. Ook elektronica-afval, zoals kunststof onderdelen van laptops, is in de toekomst te verwerken. Tekst gaat door onder de foto

ook te gebruiken in de etalage - Foto: NH Media

Naast technische hoogstandjes, kun je ook met gezond verstand en een slim ontwerp een duurzamer winkelinterieur maken. Ontwerper Sandy Bruns heeft een modulair systeem bedacht waarmee winkeliers hun spullen kunnen presenteren. Het ziet er simpel uit, maar past zich moeiteloos aan aan de wensen van de winkelier. Zie het als een bibliotheek van Legoblokjes. Je haalt eruit wat je nodig hebt en bouwt daar in een handomdraai een praktisch presentatiemeubel van. Met een maandelijks abonnement kun je alle onderdelen krijgen die je nodig hebt. Vooralsnog richt Sandy zich als startend ondernemer op de modewereld, maar haar systeem is in bijna alle winkels te gebruiken. Tekst gaat door onder de foto

verschillende onderdelen van het systeem - Foto: NH Media

Sandy heeft een paar jaar in de retail gewerkt en zag dat bestaande presentatiemeubels veel te vaak in de afvalcontainer verdwijnen. Dan paste het niet meer in het nieuwe 'winkelconcept'. Haar oplossing past zich aan aan de heersende mode en is gemaakt van degelijke stalen buizen die lang meegaan en in iedere kleur geleverd kunnen worden.