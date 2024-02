Advocaat vermeende wapenhandelaar: "Uit de hand gelopen hobby"

Dat bleek maandagmiddag in de rechtbank van Haarlem, waar de 25-jarige A. S. uit Hoorn voor het eerst moest voorkomen. Hij luisterde bedeesd, met het hoofd gebogen. In de rechtszaal achter hem zat zijn familie in groten getale om steun te betuigen.

Inval

Samen met zijn broer, R. S. (23) uit dezelfde stad, werd hij op 7 november 2023 opgepakt, nadat de Koninklijke Marechaussee die ochtend een inval deed in een woning aan de Karveel. Daar troffen ze onder meer een geladen revolver, veerdrukwapen, twee geweren en veel munitie aan, aldus het OM. Agenten zouden bij de doorzoeking van het huis ook op een grote hoeveelheid semtex en cobra's stuitten. Volgens justitie vond de grootschalige actie plaats in verband met een lopend onderzoek. Alleen S. zit nog vast. Zijn broer is inmiddels vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte in de zaak.

Een uit de hand gelopen hobby

Onzin, vond advocaat Tjerk Wassenaar. Hij zei dat S. door het OM ten onrechte wordt afgeschilderd als ‘een grote wapenhandelaar’. Volgens hem ligt het een stuk genuanceerder. "Het is een jongen die een grote passie heeft voor de Tweede Wereldoorlog, en met een metaaldetector op pad ging en zijn vondsten ruilde met andere verzamelaars. Het is een hobby die uit de hand is gelopen." Hij vroeg de rechtbank om de verdachte vrij te laten uit voorarrest.

Dat het om een uit de hand gelopen hobby ging, noemde de officier van justitie 'behoorlijk naïef en misplaatst'. "Het ging om criminele, illegale wapenhandel", zei ze.

Op 29 april moet S. opnieuw voorkomen. Een datum voor een inhoudelijke behandeling is er nog niet.