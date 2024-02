Groeiend Gooise Meren moet meer ruimte maken in raadszaal voor extra raadsleden

Het wordt nog even passen en meten in de raadszaal van Gooise Meren als er straks twee extra zetels bij moeten komen. Dat vraagt een kleine verbouwingsoperatie. In 2026 heeft de gemeente niet langer 31 maar 33 volksvertegenwoordigers. Dit aantal plekken voor de lokale volksvertegenwoordigers groeit, omdat Gooise Meren inmiddels boven de 60.000 inwoners zit.

Het duurt nog even voordat de raadzaal in het gemeentehuis in Bussum echt op de schop gaat. De verbouwing is gepland in de zomer van 2025. Als er een klein jaar later weer gemeenteraadsverkiezingen zijn dan is de raadzaal helemaal gereed om twee extra gemeenteraadsleden welkom te heten.

Volgens de gemeente Gooise Meren is er bij de verbouwing van het gemeentehuis in verband met de fusie van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg in 2016 al rekening gehouden met twee extra zetels in de vergaderzaal. Op de plek van deze twee zetels staan nu de interruptiemicrofoons.

Oplossing

“Alleen daarvoor moeten we een oplossing zoeken. Dat wordt op dit moment onderzocht, inclusief wat hier de kosten van zijn”, merkt een gemeentewoordvoerder op. Verder blijft alles intact, zoals de publieke tribune, de plekken voor de pers en die van de ambtelijke ondersteuning.

Dat Gooise Meren groeit in zetels heeft alles te maken met het inwonersaantal. Inmiddels is de grens van 60.000 bereikt. Het aantal op 1 januari was 60.437. Daardoor gaat de gemeente van inwonersklasse 5 naar 6. Zo’n klasse bepaalt ook de financiële vergoeding van ‘politieke ambtsdragers’.