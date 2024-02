Korporaal Lisa en haar collega's op weg naar grootste NAVO-oefening sinds Koude Oorlog

Korporaal Lisa uit Den Helder is met 'haar' schip de Zr. MS. Karel Doorman vertrokken richting Noorwegen. Samen met haar collega's van de Zr. Ms. Johan de Witt gaat ze deel uitmaken van een grote, internationale oefening waar in totaal 90.000 manschappen aan mee doen.

"Wij zijn met zo'n 250 man aan boord. Dat is de vaste bemanning van de Karel Doorman, maar ook de helikopter-teams uit Nederland en Engeland", vertelt Lisa vanmorgen op de kade in Den Helder. "Het blijft altijd spannend om zo'n oefening te draaien. Maar als je niet oefent dan kunnen we het niet. Dus het is beter om wat vaker te oefenen, dan zijn we klaar als er echt iets gebeurt."

De NAVO-oefening bestaat uit meerdere onderdelen. De Marine is nu al op pad. Andere Nederlandse militairen komen de komende maanden in actie. In totaal levert Nederland 5000 manschappen voor oefening op land en zee. De oefening die de komende weken bij Noorwegen wordt gehouden is voor de Marine geen onbekend terrein.

Extreem gebied

"We gaan nu wel echt naar noord Noorwegen. Dat is extreem gebied en maakt het ook interessant om te oefenen", zegt commandant Paul Bijleveld van de Zr. Ms. Kareldoorman. "Ik vind dit mooi. Het is nu weer bijzonder. Voorheen gebeurde het wel vaker dat we in grotere verbanden erop uittrokken. Nu gaan we met zijn tweeën, met de Johan de Witt en dat vind ik wel een mooi moment."

"We hebben vijf helikopters aan boord en we zullen straks bij Noorwegen wel heel veel verplaatsingen zien. Ze zullen af- en aanvliegen", zegt korporaal Lisa die op de kade alleen in haar werkuniform staat. Lachend zegt ze: "Straks bij Noorwegen heb ik wel een jas aan. Het zijn oefeningen onder arctische omstandigheden. We zijn in totaal zo'n vijf weken onderweg."