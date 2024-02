Stichting Manna redt al tien jaar 'waardeloze' groenten en groeit uit haar jasje

Afgekeurde broccoli of spruitjes hoeven dankzij Stichting Manna Schermer niet meer weggegooid te worden. Al tien jaar verwerken ze allerlei groenten voor de Alkmaarse Voedselbank. Inmiddels barst de stichting bijna uit haar voegen en is een grotere locatie nodig.

Stichting Manna Schermer - Foto: Streekstad Centraal

Het begon allemaal tien jaar geleden toen Jac Smit, voorzitter van Stichting Manna, met de gedachte 'dat is zonde' het boerenland in Schermer opging om de broccoli 'veilig te stellen'. Deze broccoli was prima te eten, maar niet goed genoeg voor de verkoop in de winkels. Volgens Jac Smit moet er meer gedaan worden met deze, in de ogen van de boer, 'waardeloze' groenten. "De broccoli werd gewoon omgeploegd. Het was bijvoorbeeld te klein of had meerdere stammetjes", vertelt Jac Smit aan mediapartner Streekstad Centraal. De teler gaf de stichting groen licht om het land op te gaan en ze kregen alle medewerking. Daaruit is de Stichting Manna opgericht. Van het een komt het ander Destijds bleef het initiatief van de stichting niet onopgemerkt. Van alle kanten kon de stichting op hulp rekenen. Al snel meldden andere bedrijven zich met voedsel en opslagruimte. "We zaten al snel op acht leveranciers", vertelt Jac. Het aanbod werd op die manier uitgebreid met 'ongewenste' spruitjes, aardappelen van Theo Potjes en andere groentes van Nico Groot. Net als bij de broccoli hoeft er bij de spruitjes en de andere groente ook niet al te veel te gebeuren om de groenten bruikbaar te maken. "Er moet dan even een blaadje worden weggesneden bijvoorbeeld", vertelt Smit. Begin "In het eerste jaar kwamen we uit op zo'n 200.000 kilo groente. Niet zoveel dus...", aldus Jac Smit. Hoewel het in de ogen van Jac niet zo veel lijkt, roepen het wel de vraag op wat er met die hoeveelheid gedaan gaat worden. "Ja, dat idee hadden we nog niet zo scherp, toen we bezig waren met broccoli snijden", zegt Smit lachend. Hij verwachtte in eerste instantie dat het na de broccoli wel klaar zou zijn. "Dat bleek pas het begin. We hoorden dat de voedselbank zat te springen om verse groenten." Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jac Smit bij de koelcel van zijn stichting - Foto: Streekstad Centraal

Door de connectie met Voedselbank Alkmaar heeft de stichting niet alleen een dankbare afnemer, ze beschikken nu ook over een ruimte aan de Pettemerstraat in Alkmaar. In de ruimte hebben ze zelf gezorgd voor de nodige apparaten. "Toen we hier in 2015 in de hal terechtkonden, hebben we zelf een verwerkingslijn opgebouwd", begint Jac. "We kochten tweedehands spul en bouwden alles zelf aan elkaar. We gaan langs kerken voor donaties en Rabobank financierde de eerste lijn." De stichting heeft nu ook een inpaklijn om de groenten te verpakken voor distributie. Dat is zeker geen overbodige luxe aangezien er inmiddels aan voedselbanken door heel Nederland geleverd wordt. In het bijzonder ook aan Stichting Caritas Ukraine - Holland en Promotie Broek op Langedijk.

"We zijn met 30 vrijwilligers, allemaal ouwe knarren. De oudste is 84, de rest niet veel jonger" Jac Smit, oprichter Stichting Manna Schermer

Waar voorheen 200.000 kilo groente per jaar werd verzameld, wordt er tegenwoordig iedere maandag structureel 20.000 kilo groente voorbereid voor distributie. De gehele stichting draait op vrijwilligers. "We zijn met dertig vrijwilligers, allemaal ouwe knarren. De oudste is 84, de rest niet veel jonger", vertelt Smit. De werkzaamheden van de stichting zijn in de loop der jaren flink gegroeid. De operatie barst inmiddels bijna uit zijn voegen. "We hebben een nieuw gebouw nodig, met koelcellen. 300 m² is veel te klein, we moeten naar 1.500 m²", aldus Jac Smit. Op de plek waar de stichting zich nu gevestigd heeft, komt sociale woningbouw. "We gaan eraan werken om ergens een grotere ruimte te vinden." Tienjarig jubileum Voordat de stichting zich daarmee bezig gaat houden is er volgens Jac eerst nog iets anders wat belangrijk is: "Het tienjarig jubileum. Dat vraagt de nodige aandacht." Het tienjarig bestaan wordt op zaterdag 24 februari van 10:00 tot 15:00 uur gevierd. Iedereen kan een kijkje komen nemen aan de Pettemerstraat 39B.