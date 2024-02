Hartverwarmend: Kortenhoefse Alissa brengt ouderen en dieren samen met 'rijdende kinderboerderij'

Het klinkt misschien gek: een pop-up kinderboerderij midden in een verzorgingstehuis, maar voor de Kortenhoefse Alissa Versluis is het de normaalste zaak van de wereld. Wekelijks rijdt ze met haar kippen en konijnen het hele land door, om deze een dagje uit te stallen bij kinderdagverblijven en verzorgingscentra. Haar doel: kinderen en ouderen net zoveel van dieren laten houden als zij.

"Een uit de hand gelopen hobby", noemt Alissa Versluis haar mobiele kinderboerderij. Ze rijdt het gehele land door met haar dieren, die overigens zelf bepalen of ze die dag mee gaan of niet. Vandaag wilden de kippen, konijnen, lammetjes en de Shetlandpony wel mee de bus in.

"Ik laat ze zelf de kar instappen, dus als ze die dag geen zin hebben dan laat ik ze thuis", zegt Versluis terwijl ze de pony naar de ingang begeleidt. De liefde voor haar dieren staat bovenaan en dat zorgt voor pure ontmoetingen met de bezoekers.

Cor het zwarte schaap

Het begon allemaal bij Cor, een groot, zwart schaap met zachtaardig karakter. Het was het eerste dier waarmee zij op bezoek ging bij jongeren en ouderen. "Met Cor ging ik ook altijd langs dit verzorgingstehuis. Ze waren dol op hem, bijna net zo dol als ik. Er is hier zelfs een man die niet meer naar beneden komt sinds Cor er niet meer is", vertelt Versluis.

Cor is vorig jaar getroffen door blauwtong, een virus dat vooral schapen fataal kan worden. Het beestje is nog steeds de drijvende kracht anders Versluis haar kinderboerderij. Zijn pootafdruk ligt duidelijk zichtbaar op het dashboard van de kar en overal zijn foto's van hem te vinden. "Iedereen hield van Cor, groot en klein."

Oorlogsverhalen

De mobiele kinderboerderij is voor jong en oud. "Het mooie van mijn werk is het zien van de chemie tussen dier en kind, omdat ze beiden zo puur zijn." Daarnaast merkt Versluis ook dat de dieren veel emoties kunnen oproepen bij met name ouderen. "Sommigen zien een lammetje en schieten gelijk vol. Dat doet ze denken aan vroeger, hun jeugd op de boerderij. Er zijn zelfs ouderen die terugdenken aan de oorlog en hoeveel steun ze hadden aan hun dieren."

Versluis is nog lang niet van plan om te stoppen met haar mobiele kinderboerderij. "Ik ben enorm dankbaar dat ik van mijn hobby mijn werk heb mogen maken en hiermee de bezoekers, mijn dieren en mezelf blij mag maken."