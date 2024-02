Bovenkarspel aA nl Grote zorgen om extra bomen bij Ceresmolen: "Roedes kunnen breken"

Molenaar Joop Roersma heeft grote zorgen over de bomen die in de buurt staan van de Ceresmolen. De gemeente Stede Broec plaatste in november zeven extra bomen binnen honderd meter van de molen. "Maar dat is in strijd met de richtlijnen van de molenbiotoop", volgens Roersma. "Te hoge bomen zorgen voor windbelemmering, dat kan ervoor zorgen dat de roedes breken."

Foto: NH Media

"Te hoge bomen vormen een windbelemmering waardoor de molen niet de volledige wind krijgt. Door die belemmering gaat de wind omhoog en krijg je een onregelmatige druk op je wiekensysteem. Dat kan ervoor zorgen dat de roedes breken." Volgens Roersma staan er tientallen bomen rondom de molen die in strijd zijn met de richtlijnen van het molenbiotoop. Dit houdt in dat er niet gebouwd dient te worden binnen een straal van honderd meter van de molen. "Vanaf honderd meter afstand tot driehonderd meter afstand mag er oplopend gebouwd worden tot acht meter hoog. Bij deze molen staan binnen honderd meter afstand al bomen van zeker twaalf meter hoog." De gemeente heeft samen met leerlingen van basisschool De Molenwiek een speeltuin aangelegd achter de molen. Hierbij zijn, naast de bomen die al jaren in de buurt van de molen staan, extra bomen geplant. Vanwege "klimaatadaptatie en hittestress" moeten de extra bomen zorgen voor meer schaduw tijdens de zomer, vertelt wethouder Nico Slagter. "Heden den dagen hebben wij als gemeente met meerdere zaken te maken, niet alleen met boomrichtlijnen. Ook in het kader van klimaatadaptatie, denk aan hittestress, biodiversiteit", zegt Slagter. "Tegelijkertijd moeten wij ook weer rekening houden met het opwekken van zonne-energie in woonwijken. Het onderwerp 'bomen' is behoorlijk divers en we moeten met allerlei partijen en instanties rekening houden om een zo goed mogelijke invulling daaraan te geven. Dit is ook de reden geweest dat we besloten om - met name in deze speeltuin waar kinderen spelen - toch wat meer schaduwplekken te realiseren."

Snoeien Wel geeft Slagter aan dit te willen realiseren "op die manier dat de bomen niet te hoog worden", rond de zes á zeven meter. "We zullen er ook op toezien dat - met name als de bomen wat meer omvang beginnen te krijgen - ze ook op tijd gesnoeid worden en niet te hoog worden." Roersma zegt begrip te hebben voor het bouwen van extra woningen en het planten van extra bomen. "Er is woningnood, dus als de gemeente ruimte heeft gevonden om een nieuwe woonwijk te bouwen, zijn wij daar absoluut niet op tegen. En dat het moet stapelen, begrijpen wij, maar zet dan zo'n gebouw aan de andere kant van de nieuwbouwwijk en niet vlakbij de molen. Dat is voor bomen ook zo. Nogmaals: wij zijn absoluut niet tegen groen in de gemeente. Groen hoort er gewoon bij. Maar probeer bomen rondom de molen wat lager te houden, want als ik hier om mij heenkijk, zie ik bomen staan die dit vele malen overstijgen. En dat is wat we jammer vinden", aldus Roersma.