Texelse boeren mogen nu toch wél koffie en koek aanbieden op terras

Het Texels college wil voortaan ondergeschikte horeca-activiteiten op agrarische bedrijven toestaan. De boeren mogen dan bij nevenactiviteiten ook koffie, thee, limonade, gebak of andere lokaal geproduceerde producten aan gasten aanbieden. Boeren klaagden eerder bij NH over de heksenjacht van handhavers tegen theetuinen en verkoopstalletjes.

"Met deze beleidsregels bieden we ruimte, duidelijkheid en gelijkheid aan agrariërs", zegt burgemeester Mark Pol. "Ik ben ook blij dat we goed overleg met Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Texel en het Texels Ondernemers Platform (TOP) hebben gehad als gevolg van de handhavingsacties, waarbij er weer samen vooruit wordt gekeken."

De Texelse voorzitter van LTO Dirk de Lugt is blij met de nieuwe regeling. De boeren trokken eerder fel van leer tegen de gemeente vanwege het ontbreken van die duidelijkheid. "Het afgelopen jaar heeft er een ware heksenjacht plaatsgevonden in het Texelse Buitengebied."

"Nietsvermoedende boeren kregen ineens bezoek van controleurs. Daarna kregen ze brieven van de afdeling handhaving waarin gedreigd werd met dwangsommen", aldus LTO eerder in een brief aan de gemeente. "Boeren die dachten op een leuke manier een centje bij te verdienen werden ineens in de criminele hoek geduwd."

Volgens De Lugt hebben er goede gesprekken plaatsgevonden met de gemeente. "Het is niet de bedoeling om een terras te exploiteren zoals in De Koog", zegt hij. "Maar meer een plekje ergens in de tuin met een tafeltje en stoeltjes. De aanschrijvingen van de gemeente wekte irritatie, omdat er geen duidelijkheid was. En daar was ook geen zicht op."

De ambtenaren waren volgens De Lugt van goede wil. "De meeste boeren kregen ook een toezegging dat als de verkoop klein zou blijven, er geen probleem was. Dus de verbazing was groot dat ze alsnog werden aangeschreven. De meesten dachten dat ze iets deden wat was toegestaan."

Kneuterigheid

De Lugt zegt dat het in de nieuwe regeling met name om de verkoop van koffie en thee gaat. "Het mag ook wel zelfgemaakt spul zijn, zoals vlierbessensiroop of iets dergelijks. Het gaat om die kneuterigheid die er nu is. Iemand die een fietstocht maakt en even van plan is om bij een boer iets te drinken. Maar dan geen jutter schenken of een maaltijd aanbieden. Dat moeten we zeker niet willen en ook ver van vandaan blijven. Dit voorstel geeft een duidelijke grens aan."

De nieuwe regels moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor het uitspreken van wensen en bedenkingen. Het is de bedoeling dat dit in maart gebeurd. Daarna neemt het college een definitief besluit. Zodra de regels definitief zijn, worden ze ook gepubliceerd. Hierna kunnen de boeren dan een vergunning aanvragen, want dat is wel noodzakelijk.