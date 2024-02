Hoge Raad: Bussumer Erwin G. blijft in cel voor dood Edita (42)

De man uit Bussum die vorig jaar werd veroordeeld voor het doden en laten verdwijnen van het lichaam van een vrouw uit Naarden moet definitief in de cel blijven. De man was in beroep gegaan omdat hij zegt dat hij niet verantwoordelijk was voor de dood van de vrouw. Wel gaf hij toe het lichaam in de Muidertrekvaart te hebben gegooid.

Gewikkeld in een opblaaszwembad en vastgebonden met touw en tie-wraps werd ongeveer zes jaar geleden het levenloze lichaam van de 42-jarige Naardense Edita Moliené gevonden in het water van de Muidertrekvaart. Kort daarna kwam de Bussumer Erwin G. in beeld als mogelijke dader.

Celstraf en tbs

Erwin G. werd in 2020 veroordeeld tot veertien en een half jaar celstraf. Nadat hij in hoger beroep was gegaan, kreeg hij naast acht jaar cel, ook tbs met dwangverpleging.

De verdachte kreeg in hoger beroep tbs opgelegd vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Hij vertoont kenmerken van zowel borderline, narcisme als psychopathie. Het gerechtshof vond dat alle feiten aan de Bussumer zijn toe te rekenen, waardoor de rechters voldoende redenen zagen om de man psychisch te laten onderzoeken en dus ook tbs op te leggen.

Straf blijft staan

De verdachte heeft in hoger beroep altijd ontkend dat hij verantwoordelijk was voor de dood van de vrouw. De vrouw zou zijn overleden tijdens bondageseks, door een epileptische aanval. Haar ribben zouden zijn gebroken als gevolg van een mislukte reanimatiepoging.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat er geen fouten zijn gemaakt in het proces en dat zijn straf blijft staan. Het is niet aannemelijk geworden dat de vrouw door uit de hand gelopen wurgseks om het leven is gekomen, zoals Erwin G. stelde. Het is ook niet aannemelijk dat de gebroken ribben zijn veroorzaakt door een reanimatie, zoals G. beweerde.