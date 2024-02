Wéér explosie bij hetzelfde pand in Amsterdam, derde keer deze maand

Voor de derde keer deze maand is er een explosief afgegaan voor een pand aan de Westerduinenstraat in Amsterdam-Noord. Volgens de politie is het hetzelfde portiek waar de eerdere twee explosies ook waren. Het is de vierde explosie in de Waterlandpleinbuurt deze maand.

Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

De explosie was aan het einde van de nacht in het trappenhuis van het gebouw. Niemand raakte gewond, maar het pand zelf liep wel schade op. Zowel een explosievenexpert als de brandweer zijn opgeroepen om onderzoek te doen of alles veilig was. De politie vraagt getuigen die iets meer weten over het incident of die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.

De explosie aan de Westerduinenstraat op 7 februari - Foto: AT5

Drie in 24 uur tijd Op 7 februari ging er drie keer een explosief af in de buurt. Aan de Westerduinenstraat ging er in een paar uur tijd twee keer een explosief af, bij de tweede knal ontstond een kleine brand in de portiek. Burgemeester Halsema besloot dezelfde dag nog om camera's met spoed te laten plaatsen in de straat, voor een maand tijd. Halsema ging samen met stadsdeelvoorzitter Brahim Abid ook langs bij de omwonenden. In de nacht van 7 op 8 februari vond er nog een explosie plaats. Deze keer bij de Kennemerduinstraat, wat zo'n 850 meter verderop ligt. Door de klap woedde er ook kortstondig een brand. Het explosief ging af op een balkon op de tweede etage, daardoor vluchtten meerdere bewoners richting de straat. Ook op de Kennemerduinstraat besloot Halsema om camera's te plaatsen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er onderzocht wordt gedaan naar het verband tussen alle explosies.