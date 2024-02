SP niet tevreden over antwoorden op vragen over problemen bij laaggeletterd gezin

De SP in Enkhuizen gaat opnieuw raadsvragen stellen over de problemen van statushouders die zonder begeleiding in Nederland wonen. Fractievoorzitter Margreet Keesman is niet tevreden met de antwoorden. "Er wordt gezegd dat er wel hulp beschikbaar is, maar hoe kom je daar dan terecht? Dat redden veel mensen niet zelf."

Ze kregen daarom vrijstelling voor de inburgering en gingen in Enkhuizen wonen en werken. De kinderopvang verhuisde daarom ook naar die stad. Niet veel later viel een rekening van de Belastingdienst op de mat: het gezin moest 2.200 euro terugbetalen. Zelf begrepen ze er niks van, maar na onderzoek bleek dat ze een tijd lang dubbel opvangtoeslag hadden ontvangen.

Aanleiding voor de vragen was een laaggeletterd statushoudersgezin dat langere tijd per ongeluk dubbel kinderopvangtoeslag ontving.

Het was reden voor SP-fractievoorzitter Keesman om er in januari raadsvragen over te stellen. "Natuurlijk gaat er bij deze mensen geen belletje rinkelen. Voor heel veel mensen die de taal wel machtig zijn, is het al ingewikkeld met die toeslagen. Moe je nagaan als je ook nog eens analfabeet bent", zei ze daar eerder over.

Hulp is beschikbaar, maar hoe kom je daar?

In raadsvragen vroeg ze om de mogelijkheden naar maatwerk in de begeleiding. In haar ogen is dit goedkoper dan de problemen die het oplevert, zoals bij dit gezin. In reactie daarop laat de gemeente weten dat het bedrijf Inova statushouders een jaar lang begeleidt. Dat kan eventueel verlengd worden met nog een half jaar. Als dat nog niet genoeg is kan het Stadsteam Enkhuizen hulp bieden.

"Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe komen die mensen daar dan terecht?", aldus de SP-fractievoorzitter. "Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat Inova mensen doorverwijst als die na 1,5 nog niet zelfstandig verder kunnen. Ik snap ook niet waarom daar niks over wordt gezegd in de antwoorden op die vragen. Dus ik ga zeker opnieuw raadsvragen stellen om daarover duidelijkheid te krijgen."