Zangeres Emma Koning kan weer zingen na operatie: "Herstel sneller dan verwacht"

De 22-jarige Emma Koning uit De Goorn wist zich vorig jaar namens Noord-Holland te plaatsen voor het Regio Songfestival 2023. Er lonkte een mooie toekomst, maar die werd bruut verstoord door stemproblemen. Inmiddels herstelt ze na een operatie en kijkt ze vooruit met een nieuwe single. "Ik ben heel positief."

De zangeres uit de gemeente Koggeland is geboren met een stemafwijking, waardoor zij moeite heeft met praten en zingen. Emma's stembanden waren verdikt, waardoor ze niet goed sloten en er veel lucht vrijkwam. "Dit betekent dat het mij extra veel moeite kost", zegt Emma. "Bij de verdikking zat een stukje eelt, dat is nu met een laser weggehaald."

Een maand lang mocht de zangeres uit De Goorn niet zingen. "De eerste paar dagen mocht ik zelfs helemaal niet praten, waardoor ik alles weer moest opbouwen", licht ze verder toe. "Het is een spier die je weer moet trainen."

''Met praten voel ik nog niet veel verbetering, ik ga hiervoor naar logopedie.'' Ook start ze binnenkort weer met zanglessen. De eerste zangervaringen geven goede hoop. "Het is echt een ander gevoel en ik ben een stuk minder vermoeid. Ik ben heel positief."

Nieuw nummer over onzekerheid

Emma een nieuw nummer uitgebracht, genaamd 'There’s A Light'. Dit lied gaat niet over haar stemafwijking, maar over onzekerheid. "Het gaat over een periode waarin het niet lekker met je gaat", legt ze uit. "Uiteindelijk heb je een lichtpuntje waar je naartoe kan werken, zodat je weer je oude zelf wordt. Zodra je dat wordt, kun je ook weer een terugval krijgen. Over die angst gaat het vooral."

Naast het zingen werkt Emma fulltime als receptioniste in een hotel. "Hierdoor is het wel passen en meten om ook nog met muziek bezig te zijn", zegt ze. Het gebeurt vaker dat artiesten naast hun startende muziekcarrière nog een vaste baan hebben, zo werkte popsensatie Claude uit Enkhuizen tot eind vorig jaar ook nog in een stationscafé om bij te verdienen.

Nieuwe muziek en meer optredens

Emma haalt de inspiratie voor nieuwe nummers vooral uit haar eigen gevoel en ervaringen die ze zelf meemaakt. "Ook vanuit zaken om mij heen, zoals gevoelens van vrienden en vriendinnen." Emma schrijft en speelt haar liedjes zelf. "Doordat ik piano speel, komen er vaak wat emotionelere liedjes uit, maar ik zou willen overwegen om ook een ruig rocknummer te maken."

De zangeres heeft van de doktoren groen licht gekregen om alles met haar stem te mogen doen en grijpt deze kans met beide handen aan. Zo focust zij zich momenteel op het schrijven van nieuwe liedjes, en aankomende optredens. Op haar nieuwe nummer wordt Emma begeleid door de leden van band 'F6', waar zij zelf ook in speelt. Op 9 maart staat F6 in de Pianokamer in Spierdijk. "Ik hoop dat we nog veel mogen optreden", sluit Emma af.