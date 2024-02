Speeltuin De Veilige Haven voorlopig dicht door hoog water, hier kun je wel heen in de vakantie

De vakantie is begonnen, maar speeltuin De Veilige Haven in IJmuiden blijft helaas nog even dicht. Door de vele regen staat de speeltuin helemaal blank. "Het is echt niet veilig genoeg", zegt vrijwilliger Martine van Leeuwen. Wat nu? NH zet vijf leuke andere activiteiten uit de buurt op een rij.

De Veilige Haven onder water - Foto: NH Media

De speeltuin in Santpoort Wie per se naar een speeltuin wil, moet zijn heil buiten IJmuiden zoeken. De andere speeltuin in de stad, Zeewijk Natuurlijk, is namelijk sowieso nog niet open in deze tijd van het jaar. Niet getreurd: op een kwartiertje fietsen van De Veilige Haven ligt Speeltuin Santpoort. Die is de hele vakantie 's middags tussen half 2 en half 6 open. Volgens de website kost toegang 1 euro.

Informatieboerderij Zorgvrij Nog een stukje verder fietsen, in het recreatiegebied van Spaarnwoude, ligt Boerderij Zorgvrij. 'Koeien aaien, melk tappen, kaas maken en ravotten in de speeltuin', het kan hier allemaal. Iedereen mag naar binnen om de koeien, schapen, kippen en konijnen te zien, door het uilenbos te lopen of hutten te bouwen in het spinnenbos. Je kunt gratis naar binnen en een hele dag zoet zijn zonder een cent uit te geven. Een glas melk kost wel 1 euro, maar verser ga je het ook niet krijgen. Vorig jaar was het vroeg lente op de boerderij met dertien pasgeboren lammetjes in maart. NH maakte onderstaande reportage. Tekst loopt door onder de kaart en video.

Geboortegolf bij boerderij zorgt voor vroege lente - NH Nieuws

Thijse's Hof Meer leren over planten, bomen en vogels? Thijse's Hof in Bloemendaal is vanaf dinsdag tot en met zaterdag open, hoewel je je hond helaas thuis moet laten. Kijk wel uit: de giftigste paddenstoel ter wereld groeit er, ontdekte NH twee jaar geleden (zie onderstaande video). Tekst loopt door onder de kaart en video.

De giftigste paddenstoel ter wereld groeit in Bloemendaal - NH Nieuws

Kleine, gratis dierentuin in Beverwijk Ook aan de noordkant van het Noordzeekanaal valt er ook wat te beleven. De Animal Farm, bijvoorbeeld. En daarmee bedoelen we nu niet het beroemde boek van George Orwell (hoewel dat ook best een aanrader kan zijn op een regenachtige vakantiedag), maar één van de kleinste dierentuinen van Nederland in Beverwijk. En die is ook nog gratis. Hier zie je bijvoorbeeld de in Beverwijk zeer beroemde krokodil Wilma. Tekst loopt door onder de kaart en video.

Krokodil Wilma - NH Nieuws

Speurtocht rond slot Assumburg in Heemskerk Het Slot Assumburg in Heemskerk is niet alleen een prachtig kasteel, maar heeft ook nog een groene en uitgestrekte tuin. Kinderen kunnen er allerlei mysteries ontrafelen bij de gratis speurtocht. Iedereen kan gewoon het terrein op wandelen en de speurtocht kun je hier zelf downloaden, of op verschillende plekken ophalen.