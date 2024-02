Amsterdam aA nl Syrische Tarek: "Ik wil bewijzen dat ik iets te bieden heb en niet kom om te profiteren"

Nieuw in NH is een reeks portretten van gevluchte Syriërs die nu in Noord-Holland wonen. Vandaag het verhaal van Tarek Al Mohammed, die uit Syrië is gevlucht na veel oorlogsgeweld van dichtbij te hebben meegemaakt.

Tarek overleefde de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee en kwam in 2015 uiteindelijk in Nederland terecht. Vanaf dat moment wilde hij bewijzen dat hij iets te bieden heeft en niet naar Nederland is gekomen om te profiteren. Tarek heeft zijn diploma Luchtvaarttechnologie in Delft behaald en woont inmiddels in het Amsterdamse Tuindorp, waar hij enorm geniet van zijn buurt.