Naar buiten in je voorjaarsvakantie? Maak dan haast

De voorjaarsvakantie is officieel begonnen. Van het weer moeten we het niet hebben: dat wordt wisselvallig met een temperatuur van rond de tien graden. Tot woensdag blijft het redelijk droog, maar daarna gaat het flink regenen.

Vanaf zondag zou een nieuwe depressie voor nog meer regen kunnen zorgen, maar daar durft Jan Visser nog geen concrete uitspraken over te doen. "Het lijkt erop dat de depressie de afslag naar Frankrijk neemt. Dat zou betekenen dat wij hier kouder, maar ook droger weer krijgen."

Maandag gaat het aan het eind van de dag regenen, en is er een kleine kans op onweer. De temperatuur schommelt vandaag en morgen rond de tien graden. Morgen wordt het mooier weer, dan blijft het droog en gaat de zon schijnen. Aan het eind van de dag trekt het weer dicht, met 's avonds regen en een krachtige wind.

Een wandeling door het bos of op het strand kan het beste aan het begin van de week. Dan blijft het op veel plaatsen nog even droog, met hier en daar wat opklaringen.

