Conny is vaak stikbenauwd en verruilt daarom de Noordkop voor Spanje

Alles achter je laten en in een ander land een nieuw leven opbouwen: veel mensen dromen ervan, maar Conny (50) en Paul Steijn (64) uit Breezand doen het. Ze hopen nog dit jaar in hun nieuwe huis in Spanje te zitten. Hoewel het al een jarenlange droom van Conny is, is het plan in een stroomversnelling gekomen nadat haar gezondheid hard achteruit is gegaan. "In Spanje heb ik een heel andere vrouw, veel energieker", zegt Paul.

Foto: NH / Carina Gutker

"Let maar niet op het huis van Jan Steen hoor", zegt Conny. Overal staan dozen en spullen opgestapeld in de woonkamer. "We zitten volop in de voorbereidingen op onze verhuizing." "De hoofdreden om te emigreren, is onze gezondheid", begint Paul, "en dan met name die van Conny. Ze heeft longklachten en gedijt beter in het warmere, drogere Spaanse klimaat." De van oorsprong Volendamse heeft de longaandoening COPD en veel last van astma, getriggerd door een allergie voor latex. "Mijn bonusdochter noemt me een alien", vertelt Conny. "Ik heb zó veel aandoeningen dat je je afvraagt hoe dat allemaal in één lijf kan zitten." Latex In haar jeugd begonnen de eerste klachten met haar luchtwegen, maar pas twintig jaar geleden is officieel vastgesteld dat ze allergisch is voor latex. Extra vervelend, omdat ze als verpleegkundige veel moest werken met latex-handschoenen. "De klachten zijn niet meteen heel erg. De allergie bouwt zich op. Op een gegeven moment word ik stikbenauwd."

"Als er niks anders gebeurt, ga ik dood aan de COPD. Het is hard, maar het is wel de realiteit" Conny Steijn

Inmiddels is ze al jaren gestopt met roken en vermijdt ze zoveel mogelijk latex, maar het kwaad is al geschied. "Elke keer als ik ziek ben geweest, knap ik op, maar telkens word ik net iets minder als ik voor het ziek zijn was. Ik moet zo stabiel mogelijk leven, dan houd ik het langst vol. Ik zit bijna in de laatste fase van de COPD. Als er niks anders gebeurt, ga ik er aan dood. Het is hard, maar het is wel de realiteit. Ik merk ook goed dat ik achteruitga. Nadat ik me vorig jaar zo belabberd voelde, zeiden we: laten we nu de stap gaan wagen." Afgekeurd Ook Paul worstelt flink met zijn gezondheid. Beiden zijn volledig afgekeurd en ontvangen een uitkering. Conny werkt nog wel, maar stopt daarmee zodra ze gaan emigreren. De keuze voor Spanje als emigratieland is puur praktisch - de hogere temperaturen in combinatie met de lage luchtvochtigheid zorgen ervoor dat ze zich beter voelt dan in de Noordkop. Toch had Conny ook al van jongs af aan de wens om in Spanje te gaan wonen. "Met mijn ouders ging ik daar al naartoe op vakantie. Dan waren we bijvoorbeeld in Torremolinos en zei ik gekscherend tegen ze: 'Laat mij maar hier'. Ik heb echt het gevoel dat ik er thuishoor."

"Hier kan ik niet praten en lopen tegelijk. Terwijl ik daar een half uur kan lopen" Conny Steijn