IJshockey-vrouwen Amsterdam Tigers spelen in Duitse Bundesliga: "Veel reizen, maar ook veel gezelligheid"

Het is een bijzonder seizoen voor het vrouwenteam van de Amsterdam Tigers. De ijshockeyers spelen hun wedstrijden namelijk in de Duitse Bundesliga. Belangrijke reden is het veel hogere niveau in Duitsland, maar er zit meer achter de bijzondere stap.

Dat vertelt Britt Wortel, ze is aanvoerder van de Tigers en mede-initiator van de overstap naar Duitsland. "De Bundesliga is gewoon een heel hoog niveau. En het geeft meiden in Nederland ook de kans om hun studie te volgen en een maatschappelijke carrière op te bouwen. We spelen twee wedstrijden in één weekend. Dat geeft het voordeel dat je het andere weekend vrij bent. Je kunt dan werken of aan je huiswerk en je kunt een sociaal leven opbouwen."

Lange, gezellige busritten

Ook de Duitsers zijn blij met de nieuwe concurrent uit Nederland. "Dat er een internationaal team is waarmee we ons kunnen meten, is super. Dat hebben we normaal alleen tijdens Europese wedstrijden", zegt Phillip Richter, de coach van de Eisbären Berlin, dit weekend de tegenstander van de Tigers.

De Tigers worden dit seizoen en volgend seizoen financieel geholpen door een anonieme sponsor, want spelen in de Bundesliga betekent natuurlijk veel reizen. "De busritten zijn lang, maar het is altijd gezellig. We overnachten in hotels, dus we hebben veel tijd voor teambuilding. Dus dat is ideaal."

Tijdens de eerste van de twee wedstrijden zaterdag ziet het plukje meegereisde Duitse fans hun team met 2-1 winnen. Vandaag staat het heel lang 1-1, maar vlak voor tijd scoren de Duitsers. Ook nu winnen ze dus met 2-1.

Ook volgend jaar in Bundesliga

Met nog twee wedstrijden te gaan dit seizoen staan de Tigers nu zevende en laatste in de Bundesliga. Wel hebben ze hetzelfde aantal punten als de nummer zes, dat is Planegg Würmtal, uit Würmtal. Bovendien heeft die club twee wedstrijden meer gespeeld. Maar dat het woord 'degradatie' niet valt in de Jaap Edenhal, komt toch vooral doordat er geen teams kunnen degraderen uit de Bundesliga.

"We blijven in principe dus gewoon in deze competitie, dat staat vast", zegt Wortel. "We staan dan wel wat lager, maar we zijn competitief dit jaar. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. En plezier hebben."