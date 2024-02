Poezen keuren in Hilversum: "Mijn man komt op de derde plaats"

De Dudok Arena was vandaag het toneel van een beautyshow voor katten en poezen. In de Hilversumse sporthal zijn dit weekend tientallen echte raskatten gekeurd uit binnen- en buitenland door deskundige juryleden. "Eigenlijk wint iedereen, want alle baasjes vinden zijn of haar kat toch het mooist", vertelt een vrijwilliger van de organisatie.