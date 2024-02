Vijftienjarige squashkampioene uit Hoofddorp wil dolgraag naar de Spelen

De 15-jarige Renske Huntelaar deed vorige week de squashwereld verbazen. Als piepjong talent veroverde ze de nationale titel bij de vrouwen. Haar vereniging Meersquash is uiteraard apetrots op de squashster uit Hoofddorp en zette haar daarom in het zonnetje.

"Toch wel speciaal dat Meersquash dit organiseerde", vertelt Renske Huntelaar over de huldiging van haar club, vanwege haar nationale titel bij de vrouwen. "Het laat zien dat ik wat ben."

Tot grote verrassing van iedereen won de piepjonge Huntelaar het NK Squash vorig weekend in het Frans Otten Stadion in Amsterdam. Een prestatie die ze nooit meer gaat vergeten, maar haar ambities reiken verder. Uiteindelijk wil de squashster uit Hoofddorp meedoen aan de Olympische Spelen van 2028. "Om daar te staan voor Nederland, lijkt me heel erg leuk."