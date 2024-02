Irene Schouten valt, krabbelt overeind en pakt WK-goud op de massastart

Irene Schouten heeft na een bizarre race de wereldtitel gepakt op de massastart. De schaatsster uit Hoogkarspel viel in de eerste ronde, maar knokte zich terug in de wedstrijd en versloeg in de eindsprint de concurrentie.

In de eerste ronde probeerde Schouten weg te komen uit het peloton om zo gelijk een gat te slaan. Het plan van de Nederlandse ploeg faalde jammerlijk, want Schouten ging in de bocht onderuit.

De 31-jarige schaatsster uit West-Friesland stond snel weer op haar schaatsen en ging in de achtervolging. De Canadese vrouwen gingen juist vaart maken om Schouten niet terug te laten komen in het peloton. Op karakter knokte de regerend olympisch kampioen zich pas halverwege de wedstrijd weer terug bij anderen.

Laatste krachten

In de laatste ronde werd de sprint aangetrokken door Marijke Groenewoud, de landgenoot van Schouten. Op de laatste meters leek Ivanie Blondin uit Canada de winst te gaan grijpen, maar Schouten perste met haar laatste krachten haar schaats als eerste over de eindstreep. Blondin pakte het zilver en Groenwoud pakte alsnog de bronzen medaille namens Nederland.

Het is de derde keer in haar carrière dat Schouten de wereldtitel grijpt op de massastart. Zondag komt Schouten op dit WK in Calgary nog in actie op de vijf kilometer.