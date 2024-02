Flinke schade na botsing in Bussum, een gewonde

Op de kruising van de Koningslaan en de Meerweg in Bussum zijn vanavond rond 21.45 uur twee auto's op elkaar gebotst. Hierbij is minstens een iemand gewond geraakt.

Een woordvoerder van de politie weten dat er bij de botsing minstens een persoon lichtgewond is geraakt. Over de bestuurder van de andere auto is niets bekend, maar 'er zijn ieder geval geen zwaargewonden'.

Op foto's is te zien dat een van de auto's total loss is. Deze was volgens de woordvoerder zo beschadigd, dat-ie door een berger moest worden afgevoerd.