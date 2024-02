Vermiste tiener (16) uit Krommenie gevonden in Keulen

Een 16-jarige tiener uit Krommenie is samen met een 17-jarige jongen uit Eindhoven gevonden in Keulen. Dit laat de politie zondag weten aan NH. De twee tieners waren sinds dinsdag 13 februari vermist.

Samen werden ze voor het laatst gezien op het treinstation van Heerlen. De politie dacht dat het stel was vertrokken in de richting van Landgraaf. Uiteindelijk zijn de twee gevonden in het Duitse Keulen.