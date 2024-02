Maud (16) uit Krommenie sinds dinsdag vermist

De 16-jarige Maud Floris uit Krommenie is sinds dinsdag 13 februari vermist. Samen met de 17-jarige Bram is ze voor het laatst gezien in Heerlen.

Maud Floris - Foto: Politie

Bram is sinds woensdag 14 februari uit Eindhoven vermist. Samen zijn ze voor het laatst gezien op het treinstation van Heerlen. De politie vermoedt dat het stel is vertrokken in de richting van Landgraaf. Maud is te herkennen aan haar halflange, rood-bruine haar met een pony. Ze draagt een bril, is 1.70 meter lang en heeft een slank postuur. Het meisje verplaatst zich mogelijk via het openbaar vervoer. De 17-jarige Bram heeft blond, krullend haar en een slank postuur. Hij is wit en 1.88 meter lang, ook heeft hij een opvallende moedervlek op zijn linkerwang. Mensen die iets kunnen vertellen over de verblijfplaats van het stel, wordt gevraagd de politie te bellen via 0900 - 8844.

Maud Floris en Bram Vlasman - Foto: Politie