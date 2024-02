Handballers Volendam boeken fraaie zege op Visé

HV Volendam heeft goede zaken gedaan in de BeNe-League. In de thuiswedstrijd tegen het Belgische Visé werd er met miniem verschil gewonnen: 30-29.

Bij de Volendammers liet Ephrahim Jerry zich in het eerste bedrijf veelvuldig zien. Mede dankzij 5 goals van zijn hand zochten beide ploegen halverwege de kleedkamers op bij een stand van 14-14.

Volendam begon sterk aan het duel tegen de nummer twee van de BeNe-League. De formatie van Geert Hinskens verdedigde secuur en nam bovendien dankzij goed lopende aanvallen een vroege voorsprong. Visé schakelde echter een tandje bij, knokte zich terug in de wedstrijd en bracht de score weer gelijk: 8-8.

Ephrahim Jerry: "We strijden volop voor plek vier" - NH Sport/Christian Marck

Eerder dit seizoen verloor Volendam op bezoek bij Visé in België met twee punten en ook dit duel deden beide ploegen nauwelijks voor elkaar onder. Na de rust bleef het stuivertje wisselen om de voorsprong. Volendam-doelman Craig McClelland was in de tweede helft met een aantal goede reddingen belangrijk voor zijn ploeg en ook Jerry bleef met scherp schieten. Jerry zou uiteindelijk 12 keer scoren en Volendam nam met nog een vijf minuten te gaan een 28-23 voorsprong.

Benauwde slotfase

Volendam leek zodoende af te stevenen op een solide overwinning, maar in de slotminuten kwamen de bezoeker alsnog akelig dichtbij. Visé naderde Volendam zelfs tot op één doelpunt en kreeg genoeg mogelijkheden op de gelijkmaker. Volendam hield echter stand en boekte zo zijn twaalfde overwinning van het seizoen.

In de BeNe-League blijft Volendam op de vierde plek staan, een plek die recht geeft op de play-offs. Met nog drie wedstrijden te gaan staan Volendam op 26 punten. Naaste belager Aalsmeer heeft een punt minder verzameld.