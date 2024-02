Wisselvallig weer, pas eind van de week winterse temperaturen

Tot en met eind volgende week blijven de temperaturen zacht voor de tijd van het jaar. Droog houden we het alleen niet: de buien beginnen zondag al en het wisselvallige weer blijft nog even boven onze provincie hangen.

Vanmiddag was het bewolkt, aldus NH-weerman Jan Visser. Het bleef op een enkel buitje na droog. De middagtemperaturen liepen uiteen van 9 tot 10 graden op de Wadden tot tussen 11 en 13 graden in de rest van het land. De wind gaat geleidelijk overal uit het zuidwesten waaien en is zwak tot matig.

Zaterdagnacht verloopt in eerste instantie droog. De wind waait uit het zuidwesten tot zuiden en wordt matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.

Dat droge weer houden we niet lang. Zondag valt volgens Visser 'volledig in het water', hij verwacht flink wat regen. In de loop van zondagavond wordt het vanuit het noordwesten weer droog.

Af en toe zon

De temperatuur komt zondag uit op zo'n 10 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind is matig. Aan zee en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig. Zondagavond ruimt de wind naar het noordwesten en neemt deze iets in kracht af.

Maandag vallen er waarschijnlijk enkele buien, maar de hoeveelheden vallen mee. Dinsdag blijft het wel vrijwel overal droog en af en toe zien we een zonnetje tevoorschijn komen. Ook dan blijven de temperaturen zacht, die komen zowel maandag- als dinsdagmiddag uit op 10 tot 11 graden.

Winterweer

Visser: "Vanaf woensdag is het opnieuw wisselvallig en het blijft tot vrijdag tamelijk zacht." Ook voorziet de weerman enige tijd wat meer wind. De temperatuur komt donderdag ruim boven 10 graden uit.

Maar om nou de winterjassen op zolder te hangen: dat is ook weer geen goed plan. Op vrijdag en tijdens het laatste weekeinde van februari worden de temperaturen toch weer minder zacht. "We komen dan dieper in polaire lucht terecht", aldus Visser.