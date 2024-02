Oud-NH-presentator Nicole Terborg wint Vrouw in de Media-award

De jury roemt Terborg in het juryrapport als 'rolmodel in het delen van het authentieke verhaal'.

"Met haar podcast Kweekje, mi kwekipikin heeft ze empathie, begrip en healing ontgrendeld. Ze toont moed door openhartig te zijn over gevoelige onderwerpen: Terborg is deels door haar tante grootgebracht, iets wat normaal is binnen de niet-westerse gemeenschappen. Ze heeft velen geraakt en aangezet tot reflectie met haar podcast, die een waardevolle bron is voor het bevorderen van een dieper begrip van menselijke ervaringen", aldus het juryrapport.

Landelijke kanshebber

Nicole Terborg was een van de tien genomineerde vrouwelijke deskundigen namens Noord-Holland. Samen met financieel psycholoog Anne Abbenes en Marjolijn Dölle, directeur WerkSaam Westfriesland, kreeg ze de meeste stemmen.

De regionale award-uitreiking is onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards, en is bedoeld 'voor deskundige vrouwen die regelmatig of op indrukwekkende wijze in beeld waren in 2023'.

In totaal brachten ruim 35.000 mensen hun stem uit. De provinciale winnaar dingt mee naar de landelijke Vrouw in de Media Award 2023, de winnaar hiervan wordt op 8 maart bekendgemaakt.