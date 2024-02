🔴 Liveblog: Griekspoor strandt in halve finale, AZ wint bij Fortuna Sittard

Er is dit weekend weer volop sport in onze provincie. Op deze zaterdag is NH Sport aanwezig bij de handballers van Volendam die spelen tegen het Belgische Visé. Daarnaast is er marathonschaatsen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam en komt ook AZ nog in actie tegen Fortuna Sittard. Tallon Griekspoor uit Nieuw-Vennep speelt vandaag de halve finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. Verder is er ook nog schaatsen, korfbal, handbal, basketbal en atletiek. Volg dit alles en nog veel meer vandaag in ons liveblog.