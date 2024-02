Schoorlse Hunter is de állerleukste hond: "Zo ontzettend trots!"

Uit zeker tien genomineerden is de Schoorlse Hunter verkozen tot leukste hond van het jaar. Baasje Joyce van Ekris wint daarmee de felbegeerde fotoshoot die wordt gebruikt in de aanlijncampagne van staatsbosbeheer in de Schoorlse duinen tijdens het broedseizoen. "Ik voel alleen maar trots!"

"Ik denk dat wat met Hunter heel erg mee zit, is dat hij een stoere hond is, goed getraind en hij is ook wel heel erg fotogeniek", stelt boswachter Samuelle van Deutekom.

Volgens Van Deutekom is de fotoshoot niet alleen voor de lol, maar ook 'héél belangrijk'. Vanaf 1 maart moeten alle honden namelijk weer aangelijnd worden in de Schoorlse duinen, wat nog veel te weinig gebeurt. "En met banners met daarop foto's van Hunter vragen we daarvoor de aandacht."

Aanlijnplicht

Het is heel belangrijk dat mensen hun hond aanlijnen in het broedseizoen, legt Van Deutekom uit. "Vogels die aan het broeden zijn, ruiken de hond en denken dan dat er een roofdier voorbij komt. En daarmee wordt het broedproces verstoord."

Dat moet niet te vaak gebeuren. "Dan kan een vogel besluiten het nest te verlaten, dan mislukt het broedsel en dat is hartstikke zonde." Dat houdt logischerwijs in dat er geen nieuwe vogels bij komen. "Die raken we dan ook nog eens kwijt. Dat is natuurlijk niet wat we willen."