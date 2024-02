Leerlingen Triade maken kennis met allerlei ambachten: 'Het is leuk en verdient goed'

Het is heel druk op de ambachtsmarkt op de Triade, de technische school in Edam. Honderden leerlingen maken kennis met uiteenlopende ambachten. De fietsenmaker, de autotechnicus, de ambachtsschilder van marmertekeningen, de goudsmid, scheepstimmerlieden van een botter laten zien hun mooi vak is. "En je kunt er een goeie boterham mee verdienen", zegt fietsenmaker Jan Koning uit Volendam.

Een jongen wordt geleerd hoe hij binnenband moet verwisselen. "Het is leuk, maar ik weet niet of ik fietsenmaker wil worden." De bijdehante Bender weet het al zeker. "Fucking saai man. En je verdient maar 5 euro per uur." Hij wil straks naar het mediacollege om later een online bedrijf te gaan opzetten.

Jan probeert de jongeren te overtuigen dat een fietsenzaak de toekomst heeft. "Het is niet alleen maar fietsen repareren, het is veel meer met de groeiende markt van elektrische fietsen." Jan heeft twee medewerkers meegenomen. "De oudste van 69 en de jongste van 17."

De meeste leerlingen hebben nog geen flauw idee wat ze later willen worden. Zo'n beroepenmarkt waarbij ze ook van alles mogen doen, vinden ze wel erg leuk. Het maken van marmertekeningen is erg in trek.

Ambachtsschilder Jochem van Drunen, die net als veel andere aanwezige ambachtslieden zelf op de Triade heeft gezeten, is blij met de aandacht. "Daarvoor ben ik hier om het door te geven. Het is ook nodig, want alleen al de grachtenpanden in Amsterdam zitten vol met marmerimitaties."

Racewagen

Op het schoolplein staat een racewagen die veel bekijks trekt. De klep is open en toont de imponerende motor. Het hart, bij met name de jongens, gaat er sneller van kloppen. "Dit wil ik later worden", zegt Dirk-Jan, "autotechnicus, omdat de auto's zo mooi zijn en snel gaan." Zijn vriend wil ook autotechnicus worden.

Erik Regterschot is de jonge eigenaar van Racing Regterschot en begrijpt het enthousiasme wel. "Ik heb hier op school metaal en elektro gedaan en vervolgens een mbo-opleiding autotechnicus en nu nog een hbo-opleiding. En daarnaast heb ik dit bedrijf en het raceteam. Dat racen spreekt natuurlijk tot de verbeelding."