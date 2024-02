Opnieuw steunbetuiging op de Dam na dood Russische oppositieleider Navalny

Op de borden die zijn meegenomen staat bijvoorbeeld 'murdered in slow motion', 'Putin is a killer' en 'we love you forever'. Verschillende mensen nemen het woord en er is een minuut stilte gehouden. Gisteravond vond er een soortgelijke demonstratie plaats op de Dam.

Navalny gold als een van de belangrijkste tegenstanders van president Vladimir Poetin. Hij is verschillende keren opgepakt en er werd ook geprobeerd om hem te vergiftigen. Hij zat al jaren vast en de laatste maanden in een strafkolonie op een onherbergzame plek in Rusland.

Gisteren maakte Rusland bekend dat hij is overleden. Het land beweert dat hij tijdens een wandeling onwel werd, maar die verklaring wordt door weinig mensen geloofd.