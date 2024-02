Vrouw ernstig gewond bij aanrijding met voetganger, politie zoekt voetganger

Een vrouw die achterop een fiets zat is vannacht ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Prins Hendrikkade in het centrum. Het slachtoffer kwam daar in botsing met een voetganger, die enige tijd na het ongeluk verder liep zonder zich te melden.

Het ongeval vond rond 00.50 uur ter hoogte van het Damrak plaats. Het lijkt erop dat de voetganger al op het fietspad liep en dat hij toen in botsing kwam met de fietser en het slachtoffer. De fietser raakte niet gewond, maar de vrouw die achterop de ov-fiets zat kwam volgens een politiewoordvoerder zeer ongelukkig ten val.

Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De voetganger is toen nog wel in de buurt gebleven. "Hij is wel blijven staan, maar uiteindelijk is hij weggelopen", zegt de politiewoordvoerder. "Waarschijnlijk omdat hij het idee had, ik word toch niet aangesproken. Maar hij spreekt zelf ook niemand aan en dat had hij wel moeten doen."

De politie bekijkt camerabeelden en is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk nog meer beeld hebben gemaakt. De voetganger wordt daarnaast opgeroepen zich te melden.