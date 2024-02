Auto in vlammen op in IJmuiden, politie vermoedt brandstichting

Aan de Zandkuil in IJmuiden is gisteravond rond 23.30 uur een auto in brand gevlogen. De politie vermoedt brandstichting en doet onderzoek naar de oorzaak.

Het is de laatste tijd onrustig in IJmuiden en burgemeester Dales heeft de hele stad tot veiligheidsrisicogebied gemaakt. Of deze autobrand iets te maken heeft met de conflicten uit het drugsmilieu, is volgens de politie nog niet te zeggen. "We zien het nu als losstaande autobrand. We weten ook nog niet wat de oorzaak is. Er is altijd een kans dat het toch een technisch mankement is."