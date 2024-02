Nieuwe Meervaart leidt mogelijk tot kap bomen Sloterplas, stadsbestuur staat voor 'dilemma'

Het nieuwe theatergebouw zou op het water in een hoek van de Sloterplas komen, ter hoogte van de kruising van de Cornelis Lelylaan en Meer en Vaart. Het stadsbestuur laat echter weten dat adviescommissies vinden dat de locatie verruimd moet worden om 'het nieuwe gebouw zo goed mogelijk in te passen in de omgeving'.

"Dit betekent dat het gebouw voor een deel in de hoofdgroenstructuur kan komen", meldt het college van burgemeester en wethouders. "De hoofdgroenstructuur is opgesteld om groengebieden zoals bomen in de stad te beschermen. Hierin mag volgens het huidige beleid niet gebouwd worden. Dit stelt het college van B en W voor een dilemma."

Dat 'dilemma' wordt daarom voorgelegd aan gemeenteraadsleden, die hun 'wensen en bedenkingen' kunnen doorgeven. Het college van burgemeester en wethouders zegt die mee te nemen in een definitief voorstel, waar de politieke partijen in het derde kwartaal van dit jaar over mogen stemmen.

Honderd miljoen

Volgens de huidige plannen wordt het theater minimaal 6.600 vierkante meter en maximaal 9.000 vierkante meter groot. De maximale hoogte is 30 meter. Er is bijna honderd miljoen voor gereserveerd, maar het moet nog blijken of dat bedrag hoog genoeg is.

Tegen de komst van het gebouw is door een groot deel van de buurtbewoners de afgelopen jaren regelmatig geprotesteerd. Ook klonk er veel kritiek op het participatieproject dat de gemeente startte.