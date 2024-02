Goaltjesdief Rijkhoff drukt stempel op Jong Ajax: "Ik wil snel een basisplek in het eerste"

Met drie treffers in twee wedstrijden voor Jong Ajax laat de kersverse aanwinst Julian Rijkhoff al snel van zich spreken. Tussendoor maakte de 19-jarige aanvaller ook nog zijn debuut voor het eerste van de Amsterdammers in het Europese duel met FK Bodø Glimt. Dat alles gebeurde in een tijdsbestek van vier dagen: "Het was een chaos deze week."

In de wedstrijd tegen Top Oss kreeg de jonge spits weinig kansen. Toch kon hij als een echte spits de 2-1 binnen prikken: "De bal kwam perfect, maar ik moest wel een gaatje zoeken. Volgens mij raakte ik de bal met mijn oor", lacht de aanvaller, die zag dat zijn ploeg weinig kansen kreeg: "Zij hielden het heel compact. Het was lastig voor ons om er doorheen te komen."

Trainer van Jong-Ajax Dave Vos is blij dat Rijkhoff voorlopig nog bij Jong Ajax speelt: "Hij is natuurlijk gehaald voor het eerste. We hebben hem niet voor niets teruggehaald. Hij weet precies wanneer hij voor de goal moet komen en kan goed afronden", aldus de coach. Als het aan het jonge talent zelf ligt, gaat hij snel schitteren in de Johan Cruijff Arena: "Het is niet aan mij hoe snel het gaat, maar ik wil natuurlijk wel graag basisspeler worden in het eerste. Daar moet ik mezelf ook de tijd voor geven."